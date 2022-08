Sono disponibili Zagorianità #21 e Gli amici di un lungo viaggio vol. 2

È disponibile Zagorianità #21, rivista di cronaca, approfondimento e attualità sul mondo di Zagor del forum Zagortenay.

Nelle sue 140 pagine racchiuse una copertina di Joevito Nuccio troverete approfondimenti, punti di vista e dietro le quinte sulle recenti storie di Zagor uscite in edicola, con un occhio incentrato sul team up tra Zagor e Flash La scure e il fulmine edito dalla SBE.

Inoltre, un’intervista a Dario Dino Guida con un bilancio su Lucca Collezionando 2022 e vari articoli di riflessione sull’attualità zagoriana, con uno sguardo puntato all’influenza che ha avuto la narrativa dello scrittore horror H.P. Lovecraft nelle storie dello Spirito con la scure.

Tre le interviste agli autori (Stefano Fantelli, Francesco Matteuzzi e Giorgio Pelizzari) e una lunga intervista a Gualtiero Ferri che racconta qualche aneddoto particolare di vita vissuta e della lavorazione delle storie di suo padre Gallieno.

Presente poi un dossier sulla storica saga Odissea americana nel quale si ripercorre l’itinerario sul fiume Tallapposa con un raffronto tra la geografia immaginaria e la realtà.

A chiudere due approfondimenti sulle storie Il diabolico Mortimer e L’orrore sepolto e le creazioni grafiche di Paolo Sanna.

È inoltre disponibile Gli amici di un lungo viaggio 2, secondo volume speciale che celebra i 60 anni di Zagor.

Trecento personaggi apparsi in sessant’anni di storie, raccolti in delle schede con immagini a figura intera verticale con a fianco la loro cronistoria, simili a quelle che uscivano in appendice agli albi della ristampa TuttoZagor nella rubrica I personaggi del mondo di Zagor.

Il presente volume è il seguito de Gli amici di un viaggio lungo sessant’anni uscito nel 2021, sempre a cura di Zagorianità, e vuole offrire ai lettori ma anche agli autori stessi uno strumento di ricerca e analisi storica dei personaggi che ci hanno accompagnato in sessant’anni di letture, grazie anche alle cronologie complete di tutti i personaggi delle storie dove sono apparsi.

Un viaggio che si snoda dal 1961 al 2021, ripercorrendo i personaggi non apparsi nel volume precedente, cinque selezionati per ogni anno: da Norma a Jenny, passando per Zarkoff, Tarawa, Gaston, Molnar, Billy Boy, Dharma e tantissimi altri; amici, nemici, donne e comprimari buoni o cattivi.

Ad arricchire il volume anche una piccola rassegna dei fatti salienti accaduti anno per anno nella storia editoriale di Zagor.

Per acquistare la rivista e il volume e per qualsiasi altro tipo di informazione potete inviare un messaggio Whatsapp, telefonare o scrivere ai seguenti contatti:

3293041924 (Diego)

zagorianit@libero.it