SM50: This is the end

Era iniziato tutto qui, il 9 novembre.

Abbiamo assalito i reduci di una impegnativa Lucca Comics and Games con il nostro speciale, in realtà dipanatosi poi dal 12 novembre al 6 dicembre.

24 tavole realizzate da disegnatori italiani (per lo più grandissimi professionisti che non si son risparmiati nel regalare la loro arte) più 1 copertina (poi gentilmente omaggiata da Pino Rinaldi al vincitore del contest-quiz);

Questi i numeri dello speciale.

Ma i numeri talvolta possono sembrare aridi. E allora riscaldiamoci con i nomi di chi, affettuosamente, ci ha aiutato a portare a termine questo speciale. In rigoroso ordine alfabetico (di nome…):

Al Sjoerdsma, Alberto Baldisserotto, Alberto Lavoradori, Alessandro di Nocera, Alessandro Gottardo, Alessio Nocerino, Alexander Zograf, Andrea Mazzotta, Bob Mc Leod, Carlo Sandri, Claudio Villa, Davide Corsi, Emanuele Emma, Fabio Ramacci, Francesca Zambon, Francesco De Paolis, Francesco Iaquinta, Gianmaria Liani, Giuliano Piccininno, Giuseppe D’Elia, Giuseppe Guidi, Giuseppe Guidi, Guglielmo Nigro, Lelio Bonaccorso, Lorenzo Fantoni, Lorenzo Ruggiero, Luca Maresca, Luigi Siniscalchi, Marco Checchetto, Marco D’Angelo, Marco Foti, Mario Atzori, Mario Benenati, Mario Del Pennino, Mark Bagley, Maurizio Picerno, Melissa Zanella, Nardo Conforti, Niccolò Assirelli, Onofrio Catacchio, Peter David, Pasquale Frisenda, Pino Rinaldi, Riccardo Corbò, Rudy Salvagnini, Salvo Muscarà, Silvia Califano, Stefano Misesti, Stefano Pavan, Stefano Priarone, Valentino Sergi.

Sono collaboratori usuali de Lospaziobianco, ma anche vecchi e nuovi amici che ci hanno omaggiato del loro aiuto.

Un grazie, enorme, a tutti.

Chiediamo scusa, poi, a tutti gli altri che abbiamo importunato e che, per un motivo o per un altro, non hanno potuto collaborare. E chiediamo scusa anche a quelli che abbiamo omesso di contattare, salvo poi sentirci dire che avrebbero collaborato con piacere: perdonateci, davvero. Non dimenticheremo la prossima volta di martellarvi di richieste!

Oltre ai ringraziamenti ci tocca anche fare il punto della situazione per i due contest.