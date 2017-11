Shazam: Asher Angel è il piccolo Billy Batson

Il giovanissimo attore Asher Angel, una delle star dello show targato Disney Andy Mack, è entrato nel cast di Shazam, l’adattamento cinematografico sull’eroe DC Comics, nel ruolo di Billy Batson, alter ego di Capitan Marvel (Zachary Levi).

La pellicola, che sarà diretta da David F. Sandberg vede attualmente in trattative per il ruolo del villain principale, il Dottor Sivana, l’attore Mark Strong, mentre Grace Fulton è nel cast in un ruolo misterioso.

La lavorazione del film inizierà nei primi mesi del 2018.