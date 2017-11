Scottecs Megazine #12 in edicola e fumetteria

Presentato in anteprima a Lucca Comics, arriva il nuovo numero del bizzarro e amatissimo trimestrale di Sio.

Per l’occasione, le storie del Megazine sono quasi tutte dedicate al viaggio che Sio ha intrapreso la scorsa Estate con il fotografo Nicola Bernardi e lo chef Lorenzo Civolari, e che ha toccato le Isole Svalbard, l’Islanda e la Groenlandia.

Sio (Simone Albrigi) è uno dei più conosciuti autori Shockdom, amatissimo dal pubblico e in particolare dai bambini, grazie ad un umorismo spontaneo e mai volgare. Gestisce il canale youtube Scottecs che conta più di un milione di iscritti, dove pubblica divertentissime parodie animate di brani famosi, tradotte con google translate e cantate e illustrate da lui, ha collaborato con Elio e Le Storie Tese per la realizzazione del video Luigi il Pugilista, doppiato i protagonisti della serie Over The Garden Wall di Cartoon Network e collabora con Topolino come sceneggiatore.