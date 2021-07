SBE presenta il quinto volume di K-11

Comunicato stampa

Arriva nelle librerie e nelle fumetterie il quinto episodio di K-11 di Matteo Casali, disegnato da Stefano Landini e colorato da Fabiana Mascolo.

Nella “terra dei liberi”, in America, lontano da quella rivoluzione in cui ha creduto, dove libertà e giustizia dovrebbero essere garantite a tutti. È qui che Karl ha trovato una nuova casa e dato alla sua famiglia un futuro luminoso. Ma non privo di ombre. Nuove identità e vite riscritte ad arte per ingannare i vicini di casa di un uomo atomico venuto da un paese nemico e che vede la libertà promessa farsi piccola, mentre paga il prezzo della sua seconda vita, diventando servo della nazione che di quella stessa libertà fa il suo vanto e la sua ragion d’essere. Mentre il mondo si fa sempre più piccolo e pericoloso, Karl è costretto a decidere fino a dove è pronto a spingersi per meritare il suo posto nella “patria dei coraggiosi”. E combattere per una bandiera che non è più la sua.

Il volume è arricchito dalla postfazione di Matteo Casali e da un testo di Michele Masiero.

K-11 Volume Quinto

Matteo Casali, Stefano Landini, Fabiana Mascolo, Emiliano Mammuccari (copertina)

Sergio Bonelli Editore, 2021

72 pagine, cartonato, colori – 17,00 €

ISBN: 978-88-6961-594-8