Salvezza: il fumetto realizzato su una nave di soccorso migranti

Comunicato Stampa

IL PRIMO REPORTAGE A FUMETTI SCRITTO E DISEGNATO A BORDO DI UNA NAVE DI SOCCORSO MIGRANTI

Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso a bordo dell’Aquarius per documentare le operazioni di soccorso e salvataggio nei mari del Mediterraneo

Salperà l’11 novembre da Catania la nave Aquarius di SOS Mediterranee che ospiterà i due fumettisti Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso (Peppino Impastato, un giullare contro la mafia, La mafia spiegata ai bambini). Gli autori documenteranno le operazioni di ricerca e salvataggio dei migranti, ma anche le storie di chi accoglie e assiste migliaia di persone in condizioni critiche che si lasciano alle spalle guerre e disperazione. Il racconto del viaggio sarà contenuto nella graphic novel Salvezza che arriverà in libreria a maggio con la nuova collana dedicata ai fumetti Feltrinelli Comics.

Marco Rizzo (sceneggiatore) e Lelio Bonaccorso (disegnatore) intervisteranno gli organizzatori, l’equipaggio, i mediatori culturali, ma anche i migranti raccogliendo storie, esperienze ed emozioni.

La missione sarà raccontata dagli autori in persona sui social SOS Mediterranee e Feltrinelli Editore.

SOS MEDITERRANEE è un’associazione umanitaria europea che dal 2016, con la nave Aquarius, ha salvato oltre ventimila persone.

Salvezza s’inserisce nella collana Feltrinelli Comics curata da Tito Faraci, che debutterà in libreria a inizio 2018 con una serie di volumi firmati da grandi autori della letteratura (Daniel Pennac, Pino Cacucci) e del fumetto (Roberto Recchioni, Giacomo Bevilacqua, Sio), che allarga il raggio d’azione fino a musica, cinema e sport.