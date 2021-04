Salvatore Giommarresi immagina “Lo Spazio Bianco”

Quale concetto migliore per esaltare l’inventiva di un artista? Quale tema più liberamente interpretabile dello spazio bianco può esistere, a parte forse il suo opposto, l’oscurità?

Per questo abbiamo dato vita a uno spazio dove gli autori possano dare forma alle proprie idee e interpretazioni e, allo stesso tempo, a una piccola celebrazione del nostro sito, che intorno al concetto di “spazio bianco” è nato e che vedeva nel contorno vuoto delle vignette un non-luogo “dove i fumetti sono tutti uguali”.

Ospite di questa puntata è Salvatore Giommarresi con la sua illustrazione “La magia del fumetto”. Buona visione.

La magia del fumetto

Ho pensato a quanto sia magico lo spazio bianco, bastano pochi millimetri per creare nella nostra mente un’animazione, dei pensieri che subito connettono la prima vignetta alla seconda – Salvatore Giommarresi

Salvatore Giommarresi

Salvatore Giommarresi è autore di fumetti, illustratore ed editor. Il suo lavoro trae ispirazione da una varietà di fonti diverse e in particolare da ciò che vive in prima persona durante i suoi viaggi intorno al mondo. Organizza seminari e collabora con scuole, istituzioni e ONG a livello internazionale. I suoi pezzi sono stati esposti in Italia, Spagna, Mozambico, Francia, Vietnam, Stati Uniti e Albania. Ultimamente ha ideato Pantsu, un progetto che che mischia fumetto, origami e feticismo in maniera originale e divertente il cui crowdfunding è possibile seguire su Kickstarter a questo LINK

CONTATTI

Facebook

Instagram