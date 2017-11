Con il quarto albo termina la pubblicazione da parte di Editoriale Cosmo del ciclo di avventure di Parker, il personaggio nato nei romanzi di Richard Stark qui nell’interpretazione a fumetti di Darwyn Cooke. Se le storie precedenti erano state già pubblicate in Italia da Edizioni BD, le due brevi avventure pubblicate su queste pagine sono invece inedite.

In entrambe le storie il protagonista deve affrontare le conseguenze di un colpo non andato secondo i piani, conseguenze che mettono a dura prova il suo istinto di sopravvivenza. Pur etichettabili come minori rispetto alle storie dei numeri precedenti, siamo comunque di fronte a dei noir efficaci e avvincenti fatti di personaggi duri, dialoghi secchi e tanta atmosfera. In Luna-Parker si avvertono passaggi un poco più affrettati, là dove nei numeri precedenti (ma anche nelle pagine iniziali di questa stessa storia) proprio la gestione dei tempi aveva mostrato tutta l’abilità di Cooke nel trasmettere tensione attraverso l’attesa, il rallentamento degli eventi e l’abbondare dei dettagli.

I disegni del compianto autore sono sempre perfetti per sottolineare il tono del racconto: i suoi volti squadrati fatti di poche linee spesse e pulite tratteggiano i personaggi lasciando trasparire tutti i loro demoni, la patina di celeste spento che avvolge i disegni dona un’aria vintage alle tavole, mentre grazie alla sua sapiente capacità grafica crea combinazioni di vignette di raffinata costruzione.

Abbiamo parlato di:

Richard Stark’s Parker #4

Darwyn Cooke

Traduzione Valeria Gobbato

Editoriale Cosmo, settembre 2017

96 pagine, brossurato, bicromia – 4,90€

ISSN: 9788869114434