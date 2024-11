Nella rete del fumetto Awards 2014: Risultati

Negli ultimi quattordici giorni in tanti avete votato i vostri webcomic preferiti per assegnare i Nella Rete del Fumetto Awards. Si tratta di un premio simbolico, poco più di un gioco, ma avete partecipato con grande passione rendendo questa prima edizione a dir poco avvincente. Non possiamo che ringraziarvi!

Di seguito i risultati.

Miglior webcomic/sito in lingua straniera

The winner is…

Brian K. Vaughan, Marcos Martin, Muntsa Vicente con il 33,1% dei voti.



The Private Eye dicon il 33,1% dei voti.

Secondo gradino del podio per Tuki Save The Humans di Jeff Smith con il 20,6%

Gradino più basso del podio per The Wormworld Saga di Daniel Lieske con il 18,1%

Quarto posto per Polar di Victor Santos con il 14,4%

Quinto posto per il blog Moonhead Press di Gerardo Preciado e Daniel Bayliss con il 13,7%

Miglior webcomic umoristico

The winner is…

Michele Rech con il 53,1% dei voti.

Zerocalcare

dicon il 53,1% dei voti.

A pari merito conquistano il secondo gradino del podio Sacro/Profano di Mirka Andolfo e PandaLikes di Giacomo “Keison Bevilacqua” con il 13,3% dei voti.

Segue il webcomic di Cristiano Sili, Le lepide avventure di Sir Gore con l’11,8% dei voti.

Ultimo classificato, Jenus di Don Alemanno con l’8,5% dei voti.

Miglior webcomic non umoristico

The winner is…

Samuel Daveti, Lorenzo Palloni e Francesco Rossi con il 40,8% dei voti.

Un Lungo Cammino

dicon il 40,8% dei voti.

Secondo posto per DDT di Giulio “Batawp” Rincione e Fracesco “Prenzy” Chiappara con il 32,7% dei voti.

Terzo posto per Rusty Dogs di Emiliano Longobardi e AA.VV. con 15,8% dei voti.

Quarto posto per Undead Trinity di Angelo Ferrari e Riccardo Farina con il 5,6% dei voti.

Quinto posto per Desmond. Il macellaio di Sleepy Valley di Walton Zed con il 5,1% dei voti.

Miglior sceneggiatore

The winner is…



Michele Rech (

ZeroCalcare ) con il 34,3% dei voti.

Secondo posto per Samuel Daveti (Un Lungo Cammino) con il 26,9% dei voti.

Terzo posto per Giulio “Batawp” Rincione (Storielline) con il 21,8% dei voti.

Quarto posto per Emiliano Longobardi (Rusty Dogs) con il 9,3% dei voti.

Quinto posto per Giacomo “Keison” Bevilacqua (PandaLikes) con il 7,9% dei voti

Miglior disegnatore

The winner is…

Secondo posto per Giulio “Batawp” Rincione (Storielline) con il 20,5% dei voti.

Terzo posto per Claudia “Nuke” Razzoli (I diari della Nuke, Muri) con il 20,1% dei voti.

Quarto posto per Lorenzo Palloni e Francesco Rossi (Un lungo cammino) con il 16,1% dei voti.

Quinto posto per Michele Rech (ZeroCalcare) con il 9,2% dei voti.

Per saperne di più vi consigliamo di leggere: – La recensione de I diari della Nuke

Miglior sito/collettivo

The winner is…

Secondo posto per Verticalismi.it con il 29,7% dei voti.

Terzo posto per MadForComix con il 18,2% dei voti.

Quarto posto per PeeShow con il 15,5% dei voti.

Quinto posto per Shockdom con il 5,9% dei voti.

Grazie a tutti per aver partecipato a questa prima edizione dei Nella Rete del Fumetto Awards 2014!