Nella rete del fumetto: settembre 2014, inizia una nuova stagione fumettistica, novità e anteprime

Per Shockdom ci ha risposto Lucio Staiano

Questo autunno per Shockdom sarà un periodo speciale. Stanno per partire una serie di pubblicazioni e di iniziative che riempiranno la Rete.

A Romics presenteremo:

– Il nuovo volume di Sio, che arriva dopo le quasi 5.000 copie vendute di Tutto Tutto Scottecs. Si intitolerà Questo è un libro con i fumetti di Sio e raccoglierà le strisce pubblicate negli ultimi anni in Rete e sulla piattaforma Webcomics, oltre ad un corposo inedito. Per la prima volta sarà a colori e conterà 176 pagine.

– Il secondo numero di Greedy Flower, il manga horror gotico di Alessandra Patanè. Il successo del primo è stata per noi una piacevolissima sorpresa che siamo sicuri verrà replicata dal numero due.

– Il primo numero di Dandelion, di Salvatore Callerami e Antonio Fassio, una poetica avventura fantasy di alto livello grafico. La Rete sta aspettando da mesi questa uscita.

– Il secondo volume di Le Storie Tese Illustrate, cioé la biografia autorizzata di Elio e Le Storie Tese. L’autore, Enrico ET Trentin, è stato uno dei primi webcartoonist italiani, con il suo meta-fumetto Nestore.

– Maschera Gialla 2. Ormai un classico di Shockdom, il super eroe dai poteri random, siamo al secondo volume di questo reboot che appassiona sempre più il web italiano, divertente ed attuale.

– Uscirà, edito da Post Scriptum, il gioco di carte di Drizzit! Una prima volta per Shockdom, ma non l’ultima, altri giochi di altri autori seguiranno!

E questo è solo un assaggio, in attesa di quel che avverrà a Lucca dove presenteremo

– Drizzit #6, il sesto volume della saga fantasy più seguita in Rete. Ormai un appuntamento fisso per i nostri lettori, grazie alla bravura e professionalità di Bigio, un autore che sa gestire alla perfezione i propri personaggi e coinvolgere i fan.

– Aeon #2. Uno degli albi rivelazione di questo 2014, grazie alla fantastica autrice Angela Vianello. La saga fantascientifica e metafisica che sta appassionando i suoi lettori terminerà nel terzo volume, che uscirà presumibilmente in primavera e già in questa seconda uscita il talento dell’autrice trentina esplode in tavole meravigliose nel disegno e nel colore

– Yin e Yang: due volumi antologici che raccoglieranno i migliori autori “nascosti” della Rete. Giovanissimi o già esperti, il livello delle pubblicazioni sarà elevatissimo. Un esperimento che speriamo abbia il successo che questi autori meritano.

– Undead Trinity: un horror disperato, di Angelo Ferrari e Riccardo Farina. Una storia di zombie agli antipodi rispetto a serie simili famose. Una storia in cui i protagonisti sono veri antieroi, individualisti, egoisti, senza redenzione, umani.

– Il pianeta pillola: un libro illustrato, creato da Fraffrog, una stella nascente della galassia degli youtuber italiani.

– Due Cuori e Una Gatta #4 di Stefano Gargano: ritorna su Shockdom la gatta più famosa del web. Il suo “stupidi umani” è ormai la frase più usata dai mici di tutto il mondo e siamo felici che

ritorni a dirla per la nostra casa editrice.

Ma soprattutto

– Noumeno. Una produzione interna, non una selezione. Un concept assolutamente nuovo e straordinario, una storia avvincente realizzata graficamente da un giovane ma già maturo talento siciliano. Esisteremmo se nessuno ci conoscesse? Esiste un IO senza gli ALTRI? Riflessioni sull’identità, tra Pirandello e la meccanica quantistica, diluite in un thriller politico dai tanti colpi di scena.

Per Verticalismi ci ha risposto Mirko Oliveri

La prossima stagione di Verticalismi sarà una baraonda di fumetti ed eventi. A Lucca presenteremo la nuova webserie di Stefano Simeone e Francesco Savino. Sveleremo un progetto destinato ai bambini (anche piccolissimi) che vede il coinvolgimento di Mabel Morri. Lanceremo un contest che unisce fumetto e musica techno con la partecipazione di Markantonio e Romina Moranelli (con premi in denaro). Inoltre vi aspettano tantissime serie: Simpatia Por El Devil di Miguel Angel Martin (nuova serie), Doug di Andy Ventura, Marco Travaglio Zombi di Stefano Rapone, Void (una ficata allucinante), le Recensioni Emotive di Ste Tirasso, Popper di Andrea Mannino e AA.VV, VIOLEnT HILL 3, Diario di Federica Cialona, Purple Carnival fumetto per soli adulti di genere furry, Jhonny Dynamic di Andrea Dotta, i videotutorial in diretta di Carmine Pucci, Undead Hunters di Vasco Serafini e Oscar Celestini e tantissimi altri fumetti, come sempre un inedito al giorno. Ma per questa stagione sfonderemo il web e Verticalismi sarà ospite fisso del programma Meltin Pop di Contatto Radio per parlare di fumetto al pubblico generalista. Inoltre saremo fisicamente presenti a Lamezia Comics e soprattutto a Lucca Comics. Inoltre sono in preparazione tanti altri fumetti, concorsi ed eventi, ma non spoilero tutto adesso.

Per MadForComix ci ha risposto Massimo Fabbri

Ciao Dario, hai proprio ragione. Passano gli anni, finisce il periodo della scuola, ma il mese di settembre non perde mai quel sapore di rientro sui banchi dopo le vacanze.

Che dire, per noi di MadForComix quello che abbiamo davanti sarà un anno denso di novità. Hai citato Lucca Comics&Games che naturalmente sarà una delle nostre tappe obbligate. Prima di Lucca, però, ci attende una tappa importantissima. Nei primi giorni di ottobre, il team di MFC traslocherà a New York per il NY Comic Con!

Partecipare a questo festival sarà per noi un’avventura a dir poco elettrizzante, nella quale metteremo il nostro massimo impegno per far conoscere gli autori che collaborano con noi alla platea newyorkese e fare un bel po’ di scouting per cercare nuovi talenti oltreoceano.

Subito dopo NY torneremo come di consueto a Lucca, per immergerci completamente nella magia del Lucca C&G e per presentare anche al pubblico italiano le novità editoriali e non della nuova stagione di MadForComix.

Nei mesi passati, infatti, abbiamo lavorato molto per costruire possibili collaborazioni con partners dei più svariati ambiti, così da poter applicare i nostri fumetti in campi del tutto eterogenei. Probabilmente qualcuno ha avuto modo di vedere alcune prime immagini che sono apparse sul nostro profilo facebook che ritraevano delle tavole da skate personalizzate MadForComix…è solo l’inizio.

Un altro progetto a cui teniamo molto è la collaborazione che stiamo costruendo con una delle principali piattaforme di crowdfunding italiane (di cui non sveliamo ancora il nome). Quello che vorremmo ottenere è una partnership stabile e duratura così da creare un canale veramente efficace per la produzione di fumetto indie di qualità.

Chiaramente, anche dal punto di vista delle uscite, ci saranno novità. Oltre a piacevoli conferme come la pubblicazione periodica di Splatter, “vecchia” e nuova edizione, la continuazione del ciclo delle Stagioni dell’Amore di Alessandro Razzini e un’edizione unificata di Oltre il Vetro, l’esperimento di diario di viaggio a fumetti che abbiamo realizzato con Pietro B. Zemelo. Ci saranno anche belle novità che coinvolgeranno nuovi autori ed amici che hanno già collaborato con noi, come Marco Blasutig e Massimiliano Veltri.

Insomma, come puoi vedere Dario, abbiamo un bel po’ da fare nei prossimi mesi! Speriamo che i lettori ci sostengano sempre di più e partecipino con i loro consigli, le loro critiche ed i loro suggerimenti alla crescita di MadForComix.

Per il collettivo Mammaiuto ci ha risposto Giorgio Trinchero

Un Lungo Cammino è finito e ora disponibile sul nostro store on line, lo porteremo a Lucca comics naturalmente, insieme a altre cose tra cui la terza e ultima raccolta di Mooned del Lorenzo Palloni, la raccolta di Fototessere della Sara Menetti e il libro di From Here to Eternity del Francesco Guarnaccia. Quindi siamo sotto a scansionare, impaginare correggere… in particolare il nostro presidente Samuel Daveti che è un lavoratore indefesso. Poi, dalla prossima settimana iniziamo a pubblicare Un Angolo di Cielo Blu di Nicolas Jarry (sceneggiatura), Paolo Deplano (disegni) e Silvia Fabris (colori): una serie della francese Delcourt di cui abbiamo acquisito i diritti di pubblicazione per l’Italia! Paolo Deplano è uno dei fondatori dell’associazione, lo volevamo più presente sul sito, ma i francesi non smettono mai di farlo disegnare, allora abbiamo pensato a questa soluzione… perché siamo dei gradassi. Nell’autunno inizierà la serie Cose stupide che succedono a Persone Stupide di Sara Menetti. Quest’anno proveremo a essere più presenti nei festival in giro per l’Italia, una delegazione è andata al Vari.China e un’altra nutritissima sarà al TCBF. E poi stiamo sempre facendo cose dietro le quinte, ma ne parleremo solo quando sapremo un po’ più esattamente cosa sono.

Per il collettivo Pee Show ci ha risposto Giulio “Batawp” Rincione

Settembre è sempre un mese abbastanza caotico e pieno di idee da sviluppare. Noi ci riteniamo molto soddisfatti della nostra prima stagione e ci stiamo già preparando in modo molto più organizzato per il prossimo inverno. Purtroppo, per un disguido sui tempi di prenotazione, annunciamo che non saremo presenti con il nostro stand al Lucca Comics (ma probabilmente saremo lì in giro a curiosare). Ma passiamo a qualche piccola anticipazione. Innanzitutto vi terremo costantemente compagnia con le nostre illustrazioni online, pane quotidiano del gruppo, che alimentano la nostra voglia di sperimentare e di fare. Per quanto riguarda le nuove pubblicazioni, abbiamo in cantiere tre nuovi volumi a cui stiamo lavorando, e di cui potrete assaggiare sul web delle cospicue anteprime tra un paio di mesi. Per chi vorrà, noi saremo presenti con questi nuovi volumi (in cartaceo) al Napoli Comicon 2015. Sempre indipendenti, sempre peeshosi.

Per il collettivo Crossover Gangbang ci ha risposto Andrea “Zio-P” Poli

Per quanto riguarda VIOLEnT HILL stiamo ultimando la terza e ultima stagione a livello di sceneggiatura. Poi passeremo ai disegni: tutti i nodi verranno al pettine e sarà definito il destino dei vari protagonisti. Non posso anticipare altro se non che sarà un finale col botto e con nuove ed importanti collaborazioni.

Sempre dalla fucina di Verticalismi viene fuori il collettivo Crossover Gangbang che, oltre a tracannare birra e pubblicare sul web, sarà presente in carne, ossa e carta a Lucca Comics & Games 2014 in Self Area. La crew è composta da Stefano Rapone, ET Dollman, Emilio Caccaman, Alex Agni ed il sottoscritto.

Emilio sarà in fiera con le sue molteplici opere ma soprattutto con L’Ira di Caino, in distribuzione in questi giorni, un drammatico spaccato di guerra che si fregia della supervisione di Giuseppe Di Bernardo e col ritorno del… Massacratore!

ET porterà ben tre novità. Fade in cui un brutale vigilante mascherato decide di eliminare la sua nemesi prima che il Morbo di Alzheimer faccia svanire la sua mente; Evil Wannabes con il catastrofico esordio di Problem Boy, un adolescente un po’ svitato disposto a tutto pur di diventare il super-cattivo più pericoloso del mondo; infine Raving Tales, una raccolta di fumetti brevi strani e surreali.

Stefano sarà presente con il suo Marco Travaglio Zombi in cui… Marco Travaglio ammazza un sacco di gente.

Infine io e Alex portiamo Cartoonist in the Box (CITB). Si tratta di una specie di thriller in cui il protagonista è proprio “il Fumetto” ed essendo un progetto a metà tra la carta ed il web… è possibile che ne riparlerete su questa rubrica.

Vista la varietà delle nostre proposte… penso adesso sia chiaro a tutti il perché del nostro nome!

Ci hanno risposto Roberto Gallaurese e Ernest Yesterday, autori di V!P

La vera novità di quest’anno, ovviamente, è il nostro ritorno produttivo. Siamo alacremente al lavoro sul Volume 2 (o Atto 2) di Very Important Powers che contiamo di fare debuttare sul web proprio questo autunno. Sarà qualcosa di molto diverso ma al tempo stesso di estremamente familiare per i nostri lettori. Porteremo avanti la storia interrotta, ma lo faremo adottando uno stile narrativo e grafico differente, più consono al tono di questa nuova avventura. Sarà un esperimento e, come capita sempre in questi casi, ci sta facendo attraversare fasi di entusiasmo e fasi di isteria (perché una cosa non è cambiata dal precedente volume: continuiamo a fare fumetti nel tempo libero e non professionalmente, con tutti gli annessi e connessi!), ma siamo curiosi di vedere la reazione di lettori ed esperti (quindi anche la vostra, sia chiaro)! In aggiunta al fumetto stiamo covando nuove attività virali che ci permetteranno di raccontare la storia sfruttando le potenzialità del Web come abbiamo fatto in passato e, incrociando le dita, una nostra passeggiata in quel di Lucca per diffondere il verbo di V!P come fosse un Virus esotico!

Ci ha risposto Emiliano Longobardi, autore di Rusty Dogs

Novità vere e proprie non ce ne saranno, però mi piacerebbe raggiungere due obiettivi entro la fine dell’anno: riuscire a mettere online almeno una decina degli ultimi quattordici episodi e finire di scrivere la serie. Mi mancano tre storie, quelle che dovrebbero dare maggior senso di completezza e organicità a tutto il progetto.

