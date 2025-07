Requiem – In re minore K626 (Capone, Bisi, Orlandi)

Pubblicato in origine oltre vent’anni fa, Requiem è un lavoro in cui lo scrittore, il compianto Ade Capone, ha potuto sperimentare suggestioni che avrebbe poi ripreso in opere successive (come, ad esempio, in Lazarus Ledd ). La storia è incentrata su un’indagine di polizia: alcune giovani donne sono vittime di un cyborg omicida. Lo scenario fantascientifico, non troppo distante dalla contemporaneità, imprime all’albo un sapore di amarezza e disillusione, cui si aggiungono buone dosi di splatter, oscuri elementi religiosi e un sottofondo musicale costante: la Messa da Requiem di Mozart. Il miglior pregio del volume risiede nel tenere costantemente alta l’attenzione del lettore, mediante una certa attenzione allo sviluppo della trama e i continui colpi di scena. Non emerge però una tematica prevalente o un filo conduttore univoco, relegando ogni suggestione e atmosfera in superficie.

Nei primi tre atti i disegni sono ad opera di Paolo Bisi (Zagor). Il suo tratto molto dettagliato serve bene la sceneggiatura, anche tramite una costruzione non banale delle tavole. Nel quarto e ultimo atto Bisi lascia il posto ad Alfredo Orlandi (Martin Mystère), autore dalla linea chiara capace di interessanti giochi di luci e ombre, il cui stile non si amalgama del tutto a quello di Bisi. Seppur con i difetti evidenziati, l’albo rappresenta il recupero importante di un fumetto italiano molto scorrevole e avvincente.

