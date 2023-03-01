Harrow County 7 thumb

Anteprima di Harrow County vol. 7 (ReNoir Comics)

1 Marzo 2023
di
ReNoir Comics pubblica il settimo volume di Harrow County, penultimo capitolo della serie horror di Cullen Bunn e Tyler Crook.
Harrow_County_7_Page1ReNoir Comics pubblica Harrow County #7, il nuovo volume della serie horror scritta da Cullen Bunn (The Sixth Gun, The Damned, Manor Black) e disegnata da Tyler Crook (Manor Black, B.P.R.D.) che racconta le vicende di Emmy, ragazza della contea di Harrow che scopre di essere la reincarnazione della strega uccisa anni prima dagli abitanti del luogo.

Dopo aver scoperto i segreti del suo passato e aver affrontato le minacce che incombevano sulla sua cittadina, deve affrontare ora il confronto finale con i membri della sua famiglia di stregoni e con il nemico più pericoloso di tutti, che pensava morto e sepolto.
Riuscirà a proteggere la sua casa e se stessa da sola, o avrà bisogno di chiamare a raccolta alcuni improbabili alleati per sconfiggere questo male una volta per tutte?

Harrow County 7 – Arrivano tempi bui sarà disponibile in libreria, fumetteria e shop online dal 1 marzo 2023 ed è già preordinabile sul sito www.renoircomics.it.

Harrow County vol. 7 – Arrivano tempi bui
Cullen Bunn, Tyler Crook
Traduzione di Valerio Stivè
ReNoir Comics, 2023
112 pagine, brossurato, a colori – 14,90 €
ISBN: 9788865672594

Anteprima di Harrow County vol. 7 – Arrivano tempi bui

