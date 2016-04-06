Un regista per Doctors di Dash Shaw

Tracking Board informa che la 20th Century Fox ha incaricato il regista Mike Cahill di dirigere l’adattamento cinematografico di Doctors, graphic novel realizzata da Dash Shaw e pubblicata da Fantagraphics.

Il progetto, prodotto da David Goyer, Kevin Turren e Matt Reilly, vedrà Ben Jacoby (Bleed) realizzare la sceneggiatura.

Il graphic novel è incentrato su un dottore e il suo team, i quali possono entrare nella coscienza di una persona morta sottoforma di un ricordo e temporaneamente riportarla alla vita. Quando una donna incarica il medico di riportare in vita la madre, questo dovrà confrontarsi per la prima volta con il problema di un morto che non vuole ritornare.