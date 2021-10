AfterShock per ragazzi: Rainbow Bridge

L’editore AfterShock Comics ha scelto di inaugurare la sua nuova etichetta Seismic Press per giovani lettori con Rainbow Bridge, graphic novel sceneggiata da Steve Orlando e Steve Foxe per i disegni di Valentina Brancati e i colori di Manuel Puppo. Non si è mai pronti a dire “addio” al proprio animale domestico, perché è ben più di un animale: diventa un amico, a volte il migliore, uno di famiglia, qualcuno che c’è sempre e ci vuole bene incondizionatamente.

Lo scopre Andy, il protagonista, che insieme al suo cane Rocket vive un’avventura coinvolgente e a tratti commovente. Gli autori passano dal realismo iniziale al fantasy in modo semplice ed efficace: la naturalezza delle movenze degli animali antropomorfi e la loro espressività, unite alla vastità dei paesaggi raffigurati, consentono di “entrare” nella narrazione senza ostacoli. Le vignette verticali, diagonali, disposte a raggiera e le splash-page conferiscono dinamismo alle scene, che si tratti di momenti di dialogo o d’azione. La colorazione sgargiante dà l’idea di un mondo raggiungibile attraverso un arcobaleno, nel quale ogni istante dovrebbe essere felice.

Poiché, ovviamente, così non è, gli sceneggiatori affidano al loro fumetto tre messaggi importanti: l’invito a essere coraggiosi e responsabili; l’importanza dell’inclusività e la critica al maltrattamento dei nostri amici a quattro zampe. In definitiva, un buon esordio per il nuovo progetto di AfterShock, saggiamente affidato ad autori che hanno familiarità con un pubblico giovane (Foxe) e sono attenti ai dibattiti contemporanei (Orlando).



Abbiamo parlato di:

Rainbow Bridge

Steve Orlando, Steve Foxe, Valentina Brancati

AfterShock Comics, 2021

120 pagine, colori – 16,99 $

ISBN: 9781949028676