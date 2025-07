Pier Capponi (Landi, Putignano, Poggiali)

Pier Capponi è sicuramente uno di quegli illustri personaggi storici toscani di cui Alessio D’Uva aveva intenzione di narrare la storia a fumetti quando ha fondato la Kleiner Flug.

Nel caso del capo della repubblica fiorentina che alla fine del 1400 si oppose con successo e furbizia diplomatica all’imperatore francese Carlo VIII che aveva invaso la penisola e aveva intenzione di sottomettere al suo potere anche Firenze, il compito di trasporre in una storia a fumetti proprio quel famoso episodio è lasciato alla penna di Alessio Landi, alle matite e alle chine di Pierpaolo Putignano e ai colori di Pamela Poggiali.

Lo sceneggiatore basa la narrazione su una sorta di what if basato su cosa sarebbe accaduto se davanti alla famigerata frase di Carlo VIII “Noi suoneremo le nostre trombe” a cui Capponi aveva risposto con il suo “E noi suoneremo le nostre campane”, manifestando l’intenzione dei fiorentini di resistere ai francesi, il monarca non si fosse fatto spaventare dall’idea di una lunga guerriglia cittadina. Landi lascia molto spazio all’azione e agli scontri, raccontati con efficacia, ponendo però in secondo piano l’approfondimento della personalità dei vari protagonisti.

Riuscito pienamente il lavoro di Putignano che, con uno stile che richiama la linea chiara francese, mischia scorci realistici della Firenze medievale a personaggi che ricordano quelli delle serie televisive di Albert Barillè e lascia alla Poggiali ampie campiture per una colorazione altrettanto efficace.

Abbiamo parlato di:

Pier Capponi

Alessio Landi, Pierpaolo Putignano, Pamela Poggiali

Kleiner Flug – Collana Prodigi fra le nuvole, 2015

48 pagine, brossurato, colori, 12,00 €

ISBN: 9788898439416