Paolo Nespoli porta Rat-Man nello spazio

Il 28 luglio sarà un giorno importante per l’Italia spaziale: alle 17:40 ora italiana dal cosmodromo di Baikonur, in Kazakistan, a bordo della Soyuz MS-05 decollerà Paolo Nespoli, astronauta italiano dell’ESA (l’Agenzia Spaziale Europea).

Per questo suo terzo viaggio nello spazio Nespoli porterà sulla Stazione Spaziale Internazionale gli esperimenti della missione VITA (Vitality, Innovation, Technology and Ability), la terza di lunga durata dell’ASI (l’Agenzia Spaziale Italiana) e costituita da ben 13 esperimenti progettati in Italia.

La dotazione di Nespoli, però, non sarà solo di carattere scientifico: l’astronauta italiano, infatti, porterà con sé anche la copertina di C’è Spazio per Tutti, ultima fatica del fumettista Leonardo Ortolani, insieme con l’albetto di anteprima La stazione uscito a maggio 2017. Quindi sarà proprio un fumetto italiano, la nuova avventura di Rat-Man, a volare per la prima volta nello spazio. A tal proposito ha commentato Ortolani:

E’ un onore aver realizzato un fumetto che avrà il grande privilegio di volare in orbita a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Per creare questa storia a fumetti ho dovuto studiare molto, capire come si va e come si vive nello spazio. Prezioso è stato il contributo di Paolo Nespoli che, insieme a Rat-Man, sarà il protagonista di questa avventura. Il mondo delle imprese spaziali è davvero appassionante e sono lieto di aver dato il mio piccolo contributo per diffonderlo tra le nuove generazioni.

L’albo, che nella sua versione definitiva dovrebbe avere una foliazione di 264, è ancora in realizzazione e verrà presentato in occasione di Lucca Comics & Games 2017. A pubblicare l’albo sarà Panini Comics in collaborazione con ASI ed ESA. Marco Marcello Lupoi, direttore Publishing dell’editore, ha quindi sottolineato con orgoglio:

Siamo onorati di pubblicare un fumetto destinato, oltre a far volare la fantasia, anche a volare davvero nello spazio! Crediamo molto in questo progetto editoriale, realizzato grazie alla collaborazione con ASI e ESA, che pone una pietra miliare nella storia mondiale del fumetto. In futuro, chissà, durante missioni spaziali di lunga durata, di voli sulla Luna o su Marte, anche gli astronauti potranno dilettarsi nei momenti di relax leggendo il proprio fumetto preferito. E magari sarà un fumetto edito dalla Panini!

Inoltre l’ASI manderà on-line una diretta streaming della partenza di Nespoli per lo spazio con inizio alle 16:30.