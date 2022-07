Panini pubblica TMNT Deluxe 1

Comunicato stampa

TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES DELUXE 1 di Valerio Schiti, Tom Waltz, Kevin Eastman, Dan Duncan, AA.VV.

Un volume ricco di azione e humor dedicato alle storie più appassionanti delle Tartarughe Ninja!

Il volume è contenuto in un imperdibile box pizza da collezione!

Panini Comics presenta Teenage Mutant Ninja Turtles Deluxe 1, volume che per la prima volta raccoglie le storie che hanno dato inizio alla rinascita fumettistica delle Tartarughe Ninja. Disponibile da giovedì 30 giugno, Teenage Mutant Ninja Turtles Deluxe 1 arriverà nelle case di tutti gli appassionati in un iconico box pizza, per una gustosa e inedita lettura.

Negli anni Donatello, Leonardo, Michelangelo e Raffaello sono diventati icone nell’immaginario collettivo, e fin dal loro esordio nel 1984 accompagnano i giovani di generazione in generazione con cartoni animati, videogame, action figure e fumetti. Il volume è un vero e proprio reimagining dei personaggi, a partire dalle loro origini: 5 micro-series, inframezzate da 12 episodi tratti da edizioni passate e una storia breve del 2014 dedicata al trentesimo anniversario dei tartarugati eroi. Vengono raccontante non solo le origini dei quattro eroi e del loro maestro Splinter ma anche l’arrivo di Vecchio Diavolo, l’entrata in scena del famigerato Clan del Piede e del loro leader Shredder, le prime avventure in solitaria di Raffaello e dei suoi fratelli e molto altro ancora. Teenage Mutant Ninja Turtles Deluxe 1 è il perfetto punto di partenza per i neofiti ma è anche ricco di rimandi e di strizzate d’occhio al passato editoriale dei protagonisti.

In sintesi: un ottimo biglietto di ingresso per un mondo fatto di amicizia, arti marziali, legami familiari e… pizza, dal quale, una volta entrati, sarà impossibile andare via, il tutto in una specialissima confezione da asporto che farebbe venire l’acquolina in bocca alle stesse TMNT.

Uscita: 30 giugno 2022

Prezzo: 38,00 €

Pagine: 424

Formato: 17×26 cm

Interni: Colori

Distribuzione: Fumetteria, libreria e online

Le immagini sono © Viacom Overseas Holdings C.V. Tutti i diritti sono riservati.