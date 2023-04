Panini Comics presenta D&D: “L’onore dei ladri – La Festa della Luna”

Comunicato stampa

DUNGEONS & DRAGONS: L'ONORE DEI LADRI – LA FESTA DELLA LUNA –

Il prequel a fumetti ufficiale del film Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, al cinema dal 29 marzo

I fan italiani sono pronti: Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, l'attesissimo film distribuito da Eagle Pictures ambientato nell'universo del celebre gioco di ruolo pubblicato da Wizards of the Coast, è pronto ad approdare in tutte le sale italiane a partire da mercoledì 29 marzo. Per arrivare preparati alla visione, Panini Comics propone Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri – La Festa della Luna, prequel a fumetti ufficiale che racconta gli eventi antecedenti alle avventure narrate nel film.

In seguito al fallimento del loro ultimo colpo, Edgin e la sua squadra di ladri sono bloccati in una città sotto assedio. Per anni, il Re dei Banditi e i suoi sgherri hanno estorto denaro ai cittadini, ma niente è mai ciò che appare a un primo sguardo e, dopo l'inizio della Festa della Luna, sembra che una minaccia ancora più oscura si nasconda nell'ombra. Inoltre, all'interno di una speciale storia bonus, scopriamo come il paladino noto come Xenk si ritrovi a giurare di proteggere un artefatto dal potere misterioso e pericoloso. Purtroppo per lui, nell'Underdark si nascondono insidie in agguato per mettere alla prova il suo giuramento persino più di quanto lui possa immaginare. Ricco di colpi di scena, in Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri – La Festa della Luna gli spassosi eroi del film si troveranno coinvolti in indimenticabili avventure.





Prezzo: € 18,00 euro

Rilegatura: Cartonato

Pagine: 96

Formato: 17X26 cm

Interni: Colori

Distribuzione: Fumetteria, libreria, online

Per chi invece si avvicina per la prima volta a questo leggendario mondo, la lettura consigliata è Dungeons & Dragons Omnibus 1, il volume perfetto per conoscere al meglio i personaggi iconici e le affascinanti ambientazioni di D&D. Ai testi lo sceneggiatore Jim Zub (Avengers: No Surrender, Champions), vero regista di tutta la saga, accompagnato ai disegni da Max Dunbar (Batman Beyond: Neo-Year), Nelson Dániel (Judge Dredd) e Netho Diaz (Legion of X): un dream team per questo imperdibile volume che comprende le prime tre leggendarie avventure vissute dalla compagnia di eroi capitanata dal beneamato ranger Minsc e dall'inseparabile criceto spaziale Boo.

Uscita: 30 marzo

Prezzo: € 37,00

Pagine: 384

Rilegatura: Cartonato

Formato: cm 17×26

Interni: A colori

Distribuzione: Fumetteria, libreria, online

Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri e Dungeons & Dragons Omnibus 1: due proposte a fumetti davvero imperdibili per immergersi a pieno in uno dei giochi di ruolo più amati di sempre!

