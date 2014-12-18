9

Pablo Cammello prigioniero di Christopher Nolan: “Cronache dalla visione di Interstellar”

18 Dicembre 2014
di
Puntata speciale di "A Fumetti", nella quale Pablo Cammello ci racconta attraverso un fumetto la sua esperienza metafisica indotta dalla visione di Interstellar, il nuovo film di Christopher Nolan (con ospite speciale Batman).
Nasce a Lecco nel 1989. Frequenta la Scuola del Fumetto di Milano ed è membro fondatore dell’Infame Studio. Nel 2011 esordisce con l’autoproduzione “Metastasi” che presenta a Lucca Comics & Games. Nel 2012 vince il contest “Need Break” di Verticalismi.it e diventa illustratore/grafico ufficiale delle etichette discografiche Analytic Trail Record e MKT, per le quali tutt’ora lavora. Ha pubblicato su “Bizzaro Magazine”, “Il Male”, “Lucha Libre”, “Motosega”, “C.a.c.c.a.“, le antologie “Dieci Lune” (BAE) e “Racconti Indiani” (Passenger Press). Attualmente sta conducendo esperimenti vivisezionando anatomicamente gli arcobaleni.

Pablo Cammello ci racconta cosa gli è successo durante la visione di uno dei film più attesi della stagione: Interstellar di Christopher Nolan. Guest star Batman.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pablo Cammello

Pablo Cammello

