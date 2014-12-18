Pablo Cammello prigioniero di Christopher Nolan: “Cronache dalla visione di Interstellar”

Nasce a Lecco nel 1989. Frequenta la Scuola del Fumetto di Milano ed è membro fondatore dell’Infame Studio. Nel 2011 esordisce con l’autoproduzione “Metastasi” che presenta a Lucca Comics & Games. Nel 2012 vince il contest “Need Break” di Verticalismi.it e diventa illustratore/grafico ufficiale delle etichette discografiche Analytic Trail Record e MKT, per le quali tutt’ora lavora. Ha pubblicato su “Bizzaro Magazine”, “Il Male”, “Lucha Libre”, “Motosega”, “C.a.c.c.a.“, le antologie “Dieci Lune” (BAE) e “Racconti Indiani” (Passenger Press). Attualmente sta conducendo esperimenti vivisezionando anatomicamente gli arcobaleni.

Pablo Cammello ci racconta cosa gli è successo durante la visione di uno dei film più attesi della stagione: Interstellar di Christopher Nolan. Guest star Batman.