Odoya pubblica un saggio su Alan Moore di Francesco Pelosi

Alan Moore, il più celebrato e influente sceneggiatore di fumetti a livello internazionale, quando ha compiuto quarant’anni si è auto-dichiarato mago. Da quel momento tutte le sue opere, pregne di concetti magici e filosofici, teorie spaziotemporali, eternalismo e metanarrazione, lo hanno portato alla definizione del concetto di Idea-Spazio, il luogo della nostra mente dove vive l’immaginazione e dal quale attingiamo ogni volta che creiamo qualcosa.

Nel saggio Alan Moore, Mappaterra del Mago – pubblicato da Odoya e disponibile dal 30 aprile 2024 – Francesco Pelosi traccia una mappa delle opere magiche di Moore, da From Hell a Promethea, fino al suo addio al fumetto con La lega degli Straordinari Gentleman, passando per Providence (dedicato all’immaginario di H. P. Lovecraft) e approdando al romanzo-manifesto Jerusalem. Le opere del “Bardo di Northampton” vengono trattate come veri e propri luoghi da visitare, e il libro diventa così una guida di viaggio dentro all’esperienza rivoluzionaria di uno scrittore per cui il linguaggio è magia e le cui idee hanno davvero trasformato il mondo.

Alan Moore, Mappaterra del Mago, con la copertina di Francesco Frongia, la prefazione di smoky man e la postfazione di Paolo Interdonato, è ulteriormente impreziosito da contributi inediti di fumettiste e fumettisti italiani che hanno realizzato per l’occasione alcune bellissime illustrazioni dedicate alle opere di Moore. In ordine di apparizione: Alessandro Aroffu, La Came, Alpraz, Christian Galli, Claudio Calia, David Bacter, Francesco Frongia, Polsino, Emme, Chiara Raimondi, Lorenzo Palloni, Alessio Ravazzani, Titta D’Onofrio, Federica Ferraro, Sara Vincenzi, Officina Infernale, Rise.

Alan Moore, Mappaterra del Mago

Francesco Pelosi

Odoya, 2024

268 pagine, brossurato – 20,00 €

ISBN: ‎ 978-8862888639

L’autore

Francesco Pelosi, sceneggiatore di fumetti e cantautore, è nato a Parma nel 1984. Fra le sue pubblicazioni: Balucama – Bambina Lupo Cacciatore Mamma (Sputnik Press, 2024) con i disegni di Alpraz, La luce e lo spazio. Un’intervista a Franco Battiato(Feltrinelli, 2023) con Chiara Raimondi, Guido Picelli. Un antifascista sulle barricate (Round Robin, 2022), con Rise. Collabora con il collettivo di autoproduzione Spaghetti Comics e scrive di fumetto e immaginario su Quasi, la rivista che non legge nessunə. Tiene corsi per la scuola primaria e secondaria sulla Storia del Fumetto.

www.francescopelosi.it