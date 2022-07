Oblomov pubblica una nuova edizione di “Rosso oltremare” di Manuele Fior

Grazie a Oblomov Edizioni ritorna in libreria in una nuova e preziosa veste editoriale Rosso oltremare, una delle opere più significative di Manuele Fior. Un’opera imprescindibile per gli appassionati del fumetto

Ritorna in una nuova e preziosa edizione uno dei primi graphic novel di Manuele Fior, autore pluripremiato di best seller tradotti in tutto il mondo. Dal mito di Dedalo, che con un atto di smisurato orgoglio costruì il labirinto che nascondeva il Minotauro, alle ossessioni di un giovane architetto, Fausto, imprigionato nell’ossessione della ricerca della perfezione. Una storia nella quale la follia, la realtà e il mito si intrecciano indissolubilmente, e nella quale l’amore e i sentimenti rivelano la loro funzione salvifica.

Manuele Fior ha vissuto a Berlino, Oslo e Parigi, di recente si è stabilito a Venezia. Artista di respiro internazionale, è uno dei disegnatori più apprezzati in Italia e all’estero. Collabora con le sue illustrazioni a riviste come “The New Yorker”, “Le Monde”, “Vanity Fair”, a quotidiani come “la Repubblica” e “Il Sole 24 Ore”, a case editrici come Feltrinelli, Einaudi, EL. Nel 2017 le ha raccolte e commentate ne L’ora dei miraggi (Oblomov Edizioni). Con il graphic novel Cinquemila chilometri al secondo ha vinto il premio Fauve d’Or come Miglior Album al Festival Internazionale di Angoulême 2011. L’intervista (2013) segna il suo esordio nel bianco e nero. Ha inoltre pubblicato Le variazioni d’Orsay (pubblicato per la prima volta nel 2015) e I giorni della merla (2016), raccolta di racconti brevi. Nel 2020 ha vinto il Premio Yellow Kid Autore dell’anno ai Lucca Comics Awards per Celestia (Oblomov Edizioni 2019-2020), pubblicato nel 2021 in edizione integrale. Nello stesso anno Oblomov ha pubblicato la nuova edizione de Le variazioni d’Orsay.

MANUELE FIOR

ROSSO OLTREMARE

Collana: Feininger

Pagine 144 – Bicromia

Confezione: Cartonato

Formato: 21,5×30

Prezzo: 22,00

