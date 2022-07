Oblomov pubblica La Moglie del Mago di Boucq e Charyn

Esce oggi in fumetteria e libreria La Moglie del Mago, un romanzo grafico sospeso tra la realtà, la magia e il sogno realizzato da sue grandi maestri: François Boucq, virtuoso del segno e maestro del fumetto francese, e Jerome Charyn, uno tra i più importanti narratori americani, che racconta l’America da oltre quarant’anni.

Rita Wednesday, una piccola orfana di padre, vive con sua madre, Dolores, domestica presso i Carteret e amante del loro figlio Edmond, un giovane mago che vorrebbe girare per il mondo con suoi numeri di magia con le due donne. Edmond è un mago che seduce, maestro di manipolazione e illusione, figura inquietante che soggioga la sua amante e la piccola Rita, che diventerà poi sua moglie. Alla morte della madre, Rita tenterà di sfuggire dal mago, capace di giocare con le sue più intime paure.

In una New York da incubo e segnata da efferati delitti, Rita tenta di ricostruire la sua vita, e tra fantasmi che riemergono, scoprirà che non è facile smettere di essere la moglie del mago.

François Boucq, disegnatore abilissimo, best seller del fumetto francese, premio alla carriera al Festival di Angoulême, il più importante d’Europa, e di Lucca, il più antico di Europa, è famoso per la cura maniacale per i dettagli e il dinamismo delle sue inquadrature.Ha all’attivo una ventina di volumi pubblicati in mezzo mondo, molti dei quali sceneggiati da lui stesso o da autori amati come Alejandro Jodorowsky o Jerome

Charyn, con il quale ha un sodalizio artistico che perdura da oltre trent’anni.

Jerome Charyn, prolifico romanziere americano, amante della letteratura a fumetti, scrittore dal taglio personalissimo, ha costruito architetture narrative modernissime e inimitabili con alcuni dei talenti massimi del fumetto odierno, da Muñoz a Loustal, allo stesso Boucq, il cui sodalizio ha prodotto per ora quattro volumi memorabili, tutti pubblicati o di futura pubblicazione per il marchio Oblomov.

Sono storie articolate come vere e proprie saghe, in cui i personaggi sono seguiti da un passato spesso dolente che in qualche modo riverbera nel futuro che si troveranno a vivere. Narratore amato e pluripremiato è stato insignito di numerose onorificenze tra le quali Commandeur des Arts

et des Lettres.

DATI EDITORIALI

La Moglie del Mago

Traduzione Stefano A. Cresti

Collana: Herriman

pp. 92, brossurato, a colori – 18,00 €