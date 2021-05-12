Lo Spazio Bianco presenta: Nuvole Digitali

Nei giorni 28/30 maggio 2021, Lo Spazio Bianco ha dato vita alla prima edizione di Nuvole Digitali, evento contenitore che una serie di incontri e approfondimenti sul fumetto. Una maratona di riflessioni e approfondimenti formato da 27 panel, 30 ore di live e circa 70 ospiti, incluse alcune guest star internazionali.

Dalle autoproduzioni ai fumetti per l’infanzia passando dalla grande editoria, dagli anniversari fumettistici al rapporto con cinema, musica, politica ed eros, dalle opere mainstream all’importanza del fumetto per l’informazione e per le battaglie sociali.

Tutti gli eventi sono stati fruibili attraverso il canale Twitch, sui social de Lo Spazio Bianco e dei media partner dell’evento e sono disponibili in differita su Twitch e sul canale Youtube.

Grafiche, manifesto e logo del festival sono stati ideati e realizzati da Marco Petrucci/Testi manifesti.