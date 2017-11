Le nuove uscite Oscar Ink di ottobre

Comunicato stampa

Ecco l’elenco delle novità dell’ultimo mese targate Oscar Ink. Gli autori di La soffitta e di Il vangelo del coyote

La soffitta (Akab e Squaz)

Oscar Ink

18,00 €

56 pagine

pubblicazione ottobre 2017

Un uomo viene portato in una casa che dovrebbe riconoscere ma non riesce a ricordare. Qualcosa è successo ed è stato cancellato. Tra alieni, messe nere, dipartimenti segreti, ossessione per sesso e denaro, scoprirà cosa si cela nella soffitta.

Akab, ovvero Gabriele Di Benedetto, si occupa di pittura, cinema, animazione e fumetto. Squaz è il nome d’arte dell’illustratore Pasquale Todisco. I due autori hanno formato insieme il collettivo Dummy.

Loop (Somin Stalenhag)

Oscar Ink

25,00 €

124 pagine

pubblicazione ottobre 2017

Una spettacolare composizione di dipinti iperrealistici e narrativa raccolta la vita quotidiana di un ragazzino svedese in un peculiare setting distopico: gli anni ’80 scandinavi, melanconici e bui, sono popolati da mecha e dinosauri.

Simon Stalenhag è nato nel 1984 è un concept designer, le cui opere di iperrealismo sci-fi hanno suscitato grande clamore.

Il Vangelo del Coyote (Gianluca Morozzi, Giuseppe Camuncoli, Michele Petrucci)

Oscar Ink

17,00 €

124 pagine

pubblicazione ottobre 2017

Due ragazzine annoiate che trovano in un misterioso film l’ispirazione per un “passatempo” crudele e perverso. Un professore che nasconde in cantina uno sconvolgente segreto. Due storie non così lontane destinate a collidere in un sorprendente epilogo, grazie ai disegni di Giuseppe Comuncoli e Michele Petrucci.

Gianluca Morozzi (Bologna 1971) scrittore e musicista, ha ottenuto il successo con il thriller Blackout (2004). Giuseppe Camuncoli (Reggio Emilia 1975) ha disegnato tra gli altri Diabolik, Dylan Dog, Batman e Spiderman. Michele Petrucci (fano 1973) ha all’attivo diversi graphic novel tra cui il pluripremiato fumetto per ragazzi A caccia di rane.

House of Penance (Peter J. Tomasi, Ian Bertram, Dave Stewart)

Oscar Ink

22,00 €

192 pagine

pubblicazione Settembre 2017

La storia di Sarah Winchester, vedova di William Winchester, inventore dell’omonima carabina a ripetizione, l’arma più letale del XIX secolo.

Vero protagonista del fumetto è il senso di colpa di Sarah, devastata dalla consapevolezza che la fortuna ereditata dal marito è derivata dalla commercializzazione di un efficientissimo strumento di morte.

Peter J. Tomasi ha lavorato per lungo tempo come editor e autore per la DC Comics, curando e scrivendo la serie Batman e Robin, Green Lantern e Superman.

Il castello delle stelle (Alex Alice)

Oscar Ink

22,00 €

144 pagine

pubblicazione ottobre 2017

È il 1868, l’esploratrice Claire Dulac è dispersa, sparita nel corso di un viaggio con la sua mongolfiera. Così il figlio, il giovane Séraphin, parte alla sua ricerca, verso mondi sconosciuti e cieli pieni di meraviglie e promesse.

Alex Alice, è nato nel 1984 e vive a Parigi. Artista eclettico, padroneggia diversi mezzi espressivi: narrativa, animazione, videogiochi. Sta progettando la versione animata in lungometraggio de Il castello delle stelle.