Nuova uscita per Comics&Science: Archimede 2.0

Il 29 ottobre del 1998 presso la casa d’aste Christie’s venne venduto un libro di preghiere medioevali. L’asta fu drammatica: a contendersi il libro furono la Grecia attraverso il console generale a New York, il signor Manessis, e il mercante di libri Simon Finch.

Tra lanci e rilanci si arrivò alla ragguardevole cifra di due milioni di dollari lanciati da Finch: dopo alcuni interminabili minuti il console greco dovette rinunciare, così il libro finì sotto la cura del misterioso mecenate che aveva fornito i fondi a Finch.

Ciò che realmente interessava i due avversari, però, non erano le preghiere contenute nel testo, ma quello che era nascosto tra le sue pagine: alcuni trattati redatti dal più noto matematico e fisico dell’antichità, Archimede di Siracusa, tra cui spiccano Sui corpi galleggianti, il Metodo e lo Stomachion.

L’appassionante avventura di questo palinsesto perduto di Archimede è la protagonista della storia principale del nuovo albo di Comics&Science, presentato l’1 novembre a Lucca Comics&Games 2017. A firmare come autore completo l’avventura di apertura dell’albo è Giuseppe Palumbo, da alcuni anni coinvolto come copertinista nella rivista di matematica divulgativa Archimede, mentre la seconda breve storia di accompagnamento, sempre a tema matematico, è realizzata da Davide La Rosa.

Ricco, infine, l’apparato redazionale: Roberto Natalini e Andrea Plazzi introducono alla storia del palinsesto perduto di Archimede. Ciro Ciliberto, Presidente dell’Unione Matematica Italiana, intervista Giuseppe Palumbo.

Di seguito, Andrea Ercolani, filologo classico del CNR, racconta di come certi testi sono giunti fino a noi, e Vito Mocella, fisico del CNR, su come siamo capaci oggi, con l’uso del sincrotrone (1) , a leggere manoscritti antichissimi, nel suo caso dei papiri di Ercolano, altrimenti perduti. E infine il “fantamatematica” di Stefano Pisani, in cui il popolare autore satirico e divulgatore ci propone la sua “vita di Archimede“.

L’albo, 46 pagine al costo di 7 euro, può essere acquistato on-line sul sito del CNR, o nel Bookshop di Piazzale A. Moro 7 a Roma, presso la sede centrale del CNR. Può inoltre essere ordinato presso tutte le fumetterie d’Italia.