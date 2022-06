NPE presenta un altro fumetto ispirato a “Milano Criminale”

Milano, anni ’60.

Leandro Lampis è diventato, in breve tempo, il nemico pubblico numero uno. Rapine in grande stile, belle donne e un’attitudine da ladro gentiluomo lo rendono un personaggio leggendario.

I giornali lo chiamano “Il Solista del Mitra”: mette a segno colpi a banche e uffici postali tra Italia e Francia con uno stile inimitabile. Arriva con i suoi uomini, apre la custodia del violino ed estrae il fucile mitragliatore, lo punta all’impiegato e si fa consegnare tutti i soldi. Poi si allontana, senza sparare nemmeno un colpo.

A contrastarlo ci sono i “buoni”, poliziotti che dedicano anima e corpo per assicurare alla giustizia i banditi che infestano le strade di Milano: il commissario Nicolosi, l’uomo che ha sgominato la banda di via Osoppo, e Antonio Santi, lo sbirro che non molla mai.

Un racconto noir tra Milano, la Riviera Romagnola, Costa Azzurra e Parigi, dove si mescolano realtà, cronaca giudiziaria ed eventi iconici degli anni ’60.

Dalla finale di Miss Italia ’64 fino all’inaugurazione della prima metropolitana a Milano (da Lotto a Sesto Marelli).

Dopo Milano Criminale – La rapina del secolo (2020), Edizioni NPE dà alle stampe un secondo fumetto ispirato all’omonimo romanzo di Paolo Roversi, edito da Marsilio: Milano Criminale – Il solista del mitra, pubblicato in formato “bonellide”, con sceneggiatura di Luigi Formola e disegni di Boris Squarcio sarà in libreria dal 24 giugno 2022.

Milano Criminale – Il solista del mitra

Paolo Roversi, Luigi Formola, Boris Squarcio

Edizioni NPE, 2022

72 pagine, brossurato, bianco e nero – 9,90 €

ISBN: 9788836270736