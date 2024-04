NPE porta “Scene dalla Bibbia” di Sergio Toppi in libreria

Comunicato stampa

«Ho scelto di trattare il soggetto a modo mio, con il mio sguardo, e me ne assumo la responsabilità.»

Quella con Il Giornalino è stata per il maestro Sergio Toppi una delle collaborazioni più prolifiche della sua carriera. Oltre trent’anni di storie disegnate e illustrazioni sui temi più vari, dalla Storia alla scienza, dai protagonisti della cultura agli usi e costumi dei popoli della Terra.

Trattandosi di un periodico di stampo cattolico, non è mancata la componente religiosa. Numerosi i passi della Bibbia illustrati dal maestro, in particolare per il supplemento Conoscere, corredati da commentari storici e interviste immaginarie di personaggi biblici.

Una produzione molto vasta sull’argomento riproposta nel volume Scene dalla Bibbia, pubblicato da Edizioni NPE, che raccoglie un’accurata selezione di immagini effettuata dallo stesso Sergio Toppi un anno prima della sua scomparsa.

Dalla storia di Adamo ed Eva della Genesi, passando per i numerosi racconti dei personaggi dell’Antico Testamento, fino ai vangeli e ai racconti degli apostoli nel Nuovo Testamento: un volume che dà nuova vita ad alcuni dei passaggi più significativi delle Scritture più lette e note al mondo, grazie all’arte di uno dei più grandi autori di fumetto di sempre.

In libreria dal 19 aprile 2024 con in prefazione uno scritto dello stesso Sergio Toppi.

Scene dalla Bibbia

Sergio Toppi

Edizioni NPE, 2024

152 pagine, colori – 22,50 €

ISBN: 9788836272204