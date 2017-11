Le novità manga da Star Comics: Sailor Moon, One Piece, Ranma ½

Comunicato stampa

PRETTY GUARDIAN SAILOR MOON NEW EDITION N. 1

Sono passati 22 anni dal 1995, quando Edizioni Star Comics decise di pubblicare in Italia le magiche avventure della combattente che veste alla marinara: come annunciato PRETTY GUARDIAN SAILOR MOON New Edition n. 1 sarà disponibile in Italia dall’8 Novembre, in una riedizione nuova di zecca: testi accuratamente revisionati e nuovi adattamenti, il tutto per un grande classico della Maestra Naoko Takeuchi.

Usagi è una quattordicenne che conduce una vita allegra e spensierata come tante sue coetanee. Tuttavia, il giorno in cui s’imbatte in una misteriosa gattina parlante di nome Luna, comincia per lei un’avventura sconvolgente: scopre infatti di essere Sailor Moon, guerriera dell’amore e della giustizia dotata dei poteri della Luna, e di avere sulle spalle il destino dell’intero pianeta!

Naoko Takeuchi è una delle più celebri mangaka giapponese, nata a Kofu il 15 marzo 1967: il suo esordio professionistico avviene sulle pagine della rivista «Nakayoshi», edita da Kodansha, casa editrice che non ha più lasciato. La sua opera più famosa, considerata tra le più alte espressioni dellacultura pop nipponica, è PRETTY GUARDIAN SAILOR MOON, per la quale ha vinto il 17° Kodansha Manga Award. Tra le sue passioni, oltre alla guida di macchine veloci e il collezionismo di antichità, vi è la scienza: è infatti laureata in Chimica.

PRETTY GUARDIAN SAILOR MOON New Edition n. 1

Naoko Takeuchi

11,5×17,5, B, b/n e col., pp. 240, € 4,70

Data di uscita: 08/11/2017, in edicola, fumetteria, libreria e Amazon

Isbn 9788822607126

ONE PIECE 20th ANNIVERSARY – SILVER

Il 2017 è un anno molto speciale, in cui cade un anniversario molto speciale: quello del ventennale di ONE PIECE, “il manga dei record”. Per celebrare questo avvenimento Star Comics ripropone il volume 1 della serie, nell’ edizione limitata ONE PIECE 20th ANNIVERSARY – SILVER – disponibile a partire dall’8 Novembre solo ed esclusivamente in fumetteria. Questa edizione è esclusiva per il canale e non sarà distribuita in edicola, né in libreria di varia, né nei web store (eccezion fatta per gli shop online delle fumetterie).

ONE PIECE 20th ANNIVERSARY – SILVER consiste in una riedizione del primo volume della saga in un’esclusiva veste da collezione: finitura metallizzata silver, mini-poster interno contenente un messaggio del maestro Oda e speciale variant cover con illustrazione inedita, sempre a firma del creatore della saga.

Eiichiro Oda, nato nella prefettura giapponese di Kumamoto nel 1975, con ONE PIECE è l’autore del manga più venduto della storia. Appassionato di fumetti fin da piccolo, ha come modello Akira Toriyama; dopo essersi aggiudicato in giovane età diversi riconoscimenti (tra i quali il secondo posto al Premio Tezuka e l’Hop Step Award), dal 1997 comincia a lavorare al suo manga più famoso, ospitato nelle pagine della rivista «Weekly Shonen Jump», presso la quale continua tutt’ora ininterrotto.

ONE PIECE 20th ANNIVERSARY n. 1 – SILVER

Eiichiro Oda

11,5×17,5, B, b/n con mini poster interno a colori, con alette, pp. 208, € 5,90

Data di uscita: 8/11/2017, solo in fumetteria

Isbn 9788822607492

RANMA ½ NEW EDITION N. 1: GROSSO GUAIO IN CASA TENDO!

In uscita il n. 1 di RANMA ½ New Edition, la nuova edizione di uno dei capolavori della “Principessa del manga”, Rumiko Takahashi.

Un padre e un figlio, un panda e una ragazza, acqua fredda e acqua calda, arti marziali e sentimento: ecco gli ingredienti per introdurre il grande ritorno di RANMA 1/2, una serie che poteva scaturire solo dalla mente vulcanica di Rumiko Takahashi, che torna finalmente in fumetteria con una nuova edizione tutta da scoprire! Un bel giorno Soun Tendo, titolare di una palestra di arti marziali, informa le tre figlie che il suo vecchio amico Genma è in arrivo dalla Cina (dove ha trascorso un periodo di addestramento) insieme al figlio Ranma… promesso sposo a una di loro in seguito a un accordo tra i due padri! Ed ecco che, annunciati da un tremendo fragore, i due “ospiti” fanno irruzione in casa Tendo: niente sarà più come prima!

Rumiko Takahashi è una mangaka giapponese, nata a Nigata il 10 Ottobre 1957. Probabilmente la più celebre autrice della scena manga contemporanea, ha al suo attivo una lunga serie di successi – tutti pubblicati da Edizioni Star Comics –, a cominciare da LAMÙ (1978) e proseguendo con MAISON IKKOKU (1980, disponibile in perfect edition), RANMA ½ (1987), INU YASHA (1996, disponibile in new edition), fino ad arrivare a RINNE, iniziato nel 2009 e attualmente in corso. Tra i mangaka più prolifici del Giappone, pubblica regolarmente editoriali di diversi argomenti sulla rivista «Shonen Sunday», la stessa che ospita le sue storie. Tra gli altri volumi unici e serie di Rumiko Takahashi presenti nel nostro catalogo ricordiamo anche LAMÙ COLOR SPECIAL, KAGAMI GA KITA – LO SPECCHIO, IL BOUQUET ROSSO, GLI UCCELLI DEL DESTINO, RINNE, INU YASHA New Edition.

NEVERLAND 309

RANMA ½ New Edition n. 1

Rumiko Takahashi

13×18, B, b/n e col., pp. 352, € 7,00

Data di uscita: 02/11/2017, in fumetteria, libreria e Amazon

Isbn 9788822607102

LA CULLA DEI DEMONI N. 1: IN GITA CON GLI ZOMBIE!

È in arrivo in tutte le fumetterie, librerie e su Amazon una nuova opera di Kei Sanbe: LA CULLA DEI DEMONI, disponibile dall’8 Novembre. Un nuovo manga claustrofobico, adrenalinico e ineluttabilmente splatter.

Un viaggio di piacere che si trasforma in un incubo: di ritorno in nave da una gita scolastica, Makoto Ayukawa e compagni si ritrovano bloccati in mare aperto a seguito di un incidente. Come se non bastasse, un feroce assassino si aggira sul relitto e la sua sete di sangue sembra stia “contagiando” anche gli altri passeggeri…

Riuscire a mettersi in salvo su una nave capovolta che sta affondando non è un’impresa semplice. Se poi si scopre che l’imbarcazione è infestata dagli zombie… la situazione si fa ancora più disperata!

Kei Sanbe è un mangaka giapponese, nato il 5 Marzo a Tomakomai nella prefettura di Hokkaido. Autore di diversi titoli, tra i suoi lavori di maggior successo ricordiamo ERASED, serie completa in 9 volumi (8 volumi regolari più un volume di storie extra), pubblicata in Italia da Edizioni Star Comics – su «Young Ace», rivista specializzata in manga seinen edita da Kadokawa Shoten, dal Giugno 2012 al Marzo 2016.

ZERO 216

LA CULLA DEI DEMONI n. 1

Kei Sanbe

13×18, B, b/n e col., pp. 192, con sovraccoperta, € 5,90

Data di uscita: 08/11/2017, in fumetteria, libreria e Amazon

Isbn 9788822607140