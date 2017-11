Le novità del Centro Fumetto Andrea Pazienza

Comunicato stampa

In occasione dell’ultima edizione del Lucca Comics il Centro Fumetto Andrea Pazienza ha presentato le sue nuove pubblicazioni riportate qui di seguito.

– La Morte e la Farfalla

Collana: Schizzo Presenta terza serie

Formato: 18X26 – spillato

Pagine: 52 pagine

Prezzo: 8,00 €

Autore: Matteo Pigoli

Sullo scenario di una fittizia metropoli decaduta e alla deriva di nome “Bizantium”, ha luogo quello che è a tutti gli effetti l’ultimo atto della tragica commedia umana. Una cronaca in prima persona costruita sui pensieri e le sensazioni “artificiali” di un androide senza nome reduce dell’ultima grande rivoluzione idealistica dei suoi creatori. La testimonianza nichilista dell’unico essere vivente ad aver assistito al funerale di una intera specie. In un immaginario dove sogno e realtà percorrono lo stesso oscuro tragitto, sarà la morte a dare o togliere valore ad ogni cosa, donando a qualcosa di comunemente negativo come l’estinzione una chiave consapevolmente ottimista.

– Tutte le morti di Sean Bean

Collana: Cartigli – Serie Richi

Formato: 15X21 – spillato

Pagine: 28 pagine

Prezzo: 4,00 €

Autore: Riccardo Ronchi

Il signor “Fine Cruenta”, lord “Destino segnato”, l’agnello sacrificale, il ruvido fragile, il duro che si taglia con un grissino. Sean Bean è morto 24 volte nell’arco di 70 film e serie tv, un risultato che lo ha consacrato nell’immaginario di internet come l’attore più “mortale” in un film. Ma Sean Bean sarebbe potuto sopravvivere anche in film a cui non ha partecipato? Questo fumetto è la risposta a questa futile domanda.

– Dark Camelot n. 6 – Il Drago

Collana: Cartigli – I fumetti del corso

Caratteristiche: 52 pagine

Formato: 15X21 – spillato

Prezzo: 3,00 €

Autore: Paolo Alpi

Disponibilità: Immediata

Sesto e ultimo capitolo della saga arturiana in cui i cavalieri della Tavolo Rotonda, trasformati misteriosamente in mostri e antagonisti di Re Artù, si scontrano in una battaglia veramente cruenta, senza esclusione di colpi. La principessa Sonia si salverà? Tra fendenti micidiali e imprevedibili magie, tutti i nodi di questa saga vengono risolti, con un epilogo a sorpresa.

– Ninfe

Collana: Suppl. a Schizzo Presenta

Caratteristiche: 72 pagine

Formato: 17X24 – brossurato con alette

Prezzo: 15,00€

Autore: Roberta Sacchi

Disponibilità: immediata

Ninfe vuole rappresenta un primo consuntivo del percorso autoriale di Roberta Sacchi, in arte Sakka, nome ormai noto del fumetto italiano grazie alle collaborazioni con Becco Giallo (Goodbye Marilyn), Kleiner Flug (Stradivari) e Star Comics (I maestri del mistero). Il volume raccoglie illustrazioni inedite o pubblicate sui social, quasi interamente dedicate alla rappresentazione di personaggi femminili, frutto del gusto dell’autrice. I raffinati e sensuali disegni vogliono esprime una tensione a metà tra il razionale e l’irrazionale, tra istinto e ragione.

– Demon’s Blood – La stirpe degli Oliver

Collana: Suppl. a Schizzo Presenta

Caratteristiche: 160 pagine

Formato: 15X21 – brossurato

Prezzo: 15,00€

Autore: Michele Nazarri

Disponibilità: immediata

Ritorna in una nuova veste la serie Demon’s Blood, che aveva riscosso negli anni passati un notevole successo di pubblico e messo in evidenza il talento di Michele Nazarri. Niro, Hugh, la principessa Rial e l’orda di ferocissimi demoni rivivono le loro prime avventure in centosessanta pagine avvincenti e spettacolari.