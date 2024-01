Nathan re-incontra Luca Parmitano e l’Agenzia Spaziale Europea

… la Terra si frantuma è il secondo albo nato dalla collaborazione fra Sergio Bonelli Editore e Agenzia Spaziale Europea. Scritto da Antonio Serra, Luca Parmitano e disegnato da Sergio Giardo, il racconto si addentra nelle dinamiche che causarono, nel passato di Nathan, la Grande Catastrofe, evento cardine che cambiò il mondo proprio nel 2024.

Parmitano e Nathan si erano già incontrati fra le pagine di Stazione Spaziale Internazionale, ma se in quell’occasione l’astronauta era stato un “semplice” personaggio disegnato, stavolta il suo contributo è più corposo, dal momento che insieme ad Antonio Serra ha ideato il soggetto e seguito la lavorazione dell’albo, in particolare per quanto riguarda i suoi dialoghi. Dopo essere stata presentata a Lucca nell’elegante volume cartonato – come accaduto nel 2020 anche per Destinazione Luna, in quel caso realizzato in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana – la storia è ora riproposta sulla serie regolare.



L’avventura inizia sul Lunar Gateway, dove il Colonnello Parmitano assiste a una catastrofe in diretta. Sogno? Premonizione? Suggestione? Per conoscere la risposta è indispensabile seguire un misterioso SOS lanciato dal satellite terrestre. Ad affiancare Luca, oltre a Nathan e a un cast eterogeneo di scienziati e librai, c’è anche un secondo personaggio reale, ovvero l’astronauta statunitense Christian Cassidy, collega, amico e mentore di Parmitano.

La trama si inserisce nel filone dei viaggi nel tempo sviluppato secondo la teoria dell’entropia inversa e alterna sequenze (spaziali e non) scientificamente accurate a momenti più intimi. È infatti frequente il ricorso alle didascalie, associate a Nathan che si trova per la prima volta in una vera libreria, ma in particolare a Luca, protagonista anche di alcuni flashback nei quali ricorda l’origine del suo sogno di volare nello spazio, collegato allo storico allunaggio della missione Apollo 11. La parte centrale può apparire a tratti verbosa, ma la grande presenza di testi risponde alla necessità di riassumere la questione Grande Catastrofe per offrire al lettore una visione complessiva dei fatti.

Fra le tematiche principali emergono l’importanza della collaborazione fra enti e fra individui, per affrontare le sfide più complesse, e soprattutto la necessità di credere in un futuro migliore e di avere fiducia nella specie umana, argomenti la cui componente demagogica è limata da una vena ironica. Varie citazioni, come quelle da 2001 Odissea nello spazio oltre a titoli di vinili e libri fra i quali Hyperion di Dan Simmons e Legami di sangue di Octavia Butler, fanno emergere anche alcune passioni di Luca Parmitano, oltre a essere utilizzate a fini narrativi.



I disegni di Giardo soffrono un po’ della freddezza legata all’uso del digitale, specie nelle sequenze più luminose dove, al netto dei vari toni di grigio, gli ambienti e i personaggi sembrano fin troppo asettici e rigidi. Lo stile estremamente pulito si adatta tuttavia al tono di fantascienza dura del racconto. Nella quasi totale assenza di neri risultano più coinvolgenti alcune scene, come a pagine 18 e 19, nelle quali il cielo stellato visto da terra conferisce maggior profondità ed emotività alle tavole.



Il risultato di quest’ultima collaborazione fra SBE, Luca Parmitano ed ESA è un fumetto che contempla l’affascinante confine fra scienza e fantascienza ed è pertanto adatto sia a chi ama le suggestioni realistiche dello spazio, sia a chi predilige la sci-fi nella sua accezione hard. Al riguardo, solo nella versione cartonata di … la Terra si frantuma, è presente in appendice l’intervista di Luca del Savio a Luca Parmitano, nella quale si raccontano la genesi del fumetto e altre curiosità legate alla scelta degli stilemi letterari di riferimento. La versione da libreria contiene anche l’introduzione di Antonio Serra, che racconta il suo incontro a distanza con l’astronauta e traccia un bel parallelo fra cinema e fumetto.



Abbiamo parlato di:

Nathan Never #391 – … la Terra si frantuma

Antonio Serra, Luca Parmitano, Sergio Giardo

Sergio Bonelli Editore, dicembre 2023

96 pagine, brossurato, bianco e nero – 4,90€

ISSN: 977112157300130391

Libri di Nathan Never – … la Terra si frantuma

Antonio Serra, Luca Parmitano, Sergio Giardo

Sergio Bonelli Editore, 2023

112 pagine, cartonato, bianco e nero – 19,00

ISBN: 9788869618635