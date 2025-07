Con quest’albo, scritto da Giovanni Eccher e disegnato da Ivan Fiorelli, debutta una nuova trilogia.

La vicenda contiene elementi di indubbio interesse, come l’importanza della fede, il ruolo delle organizzazioni ecclesiastiche e l’affermarsi (o il riemergere) di sedicenti correnti religiose, tra le quali il culto della Divina Presenza . Tale movimento si dimostra improntato alla spettacolarizzazione e all’approccio massmediale, in maniera simile ad alcuni culti tipici della cultura nordamericana odierna. Padre Keldan, il nuovo leader del culto, elabora una “macchina” in grado di comunicare con l’aldilà. Permane poi il mistero sull’entità evocata dallo stesso Keldar, Angel, e sui suoi scopi.

Questo stimolante e controverso spunto di partenza non viene però indagato in tutte le sue sfumature. Ad esempio, resta un po’ ai margini il rapporto tra gli stessi Agenti Alfa e la religione: messi di fronte a eventi di tale portata, Nathan Never e i suoi colleghi si muovono in maniera scoordinata e poco lineare.

Tra gli ultimi episodi dedicati all’Agente Speciale Alfa, “Rivelazione” risulta sicuramente uno dei più interessanti, anche grazie ai disegni di Ivan Fiorelli, molto attento alla recitazione dei personaggi. La sua pecca, oltre ad alcune tavole meno accurate verso il finale dell’albo, è riscontrabile in un accostamento stilistico al disegnatore canadese Stuart Immonen, del quale Fiorelli non riesce a rievocare appieno sintesi e dinamicità.

Abbiamo parlato di:

Nathan Never #284 – Rivelazione

Giovanni Eccher, Ivan Fiorelli

Sergio Bonelli Editore, Gennaio 2015

98 pagine, brossurato, bianco e nero, € 3,20

ISBN: 977112157300150284