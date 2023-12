“My way”: il nuovo graphic novel di Miguel Ángel Martín

Comunicato stampa

DeSalvo è appena uscito di prigione, dopo aver scontato quindici anni per un crimine che non ha commesso. Vittima di un brutale linciaggio mediatico e sociale, precipita in una spirale di violenta e selvaggia vendetta contro tutto e tutti. Tra riferimenti autobiografici, cronaca nera e fiction, il controverso Miguel Ángel Martín ci consegna una storia in cui l’umanità, spogliata da un suo filtro, si mostra in tutta la sua disturbante realtà.

My way è la nuova graphic novel dell’artista spagnolo, pubblicata per la prima volta in Italia da Edizioni NPE.



Noto per aver segnato la storia della censura in Italia con la sua opera Psycho Pathia Sexualis, Martín è in grado di fissare sulle pagine vicende che attingono alla realtà, rivelando crude verità. Attraverso la sua peculiare linea chiara, l’autore racconta, mostra, senza mai giudicare.

My way si aggiunge ai primi dieci della collana a lui dedicata. In libreria dal 15 dicembre 2023.



My Way

Miguel Ángel Martín

Traduzione di Stefano Romanini

Edizioni NPE, 2023

120 pagine, cartonato, bianco e nero – 19,90 €

ISBN: 9788836271924