Una mostra per Fabiano Ambu e Dampyr a Milano

Comunicato stampa

Venerdì 24 novembre 2017

ore 18.00 – 21.00

presso It Space – via Giovanni Enrico Pestalozzi 10 loft 14/1, Milano

Inaugurazione di:

“212” La mostra di Fabiano Ambu.

Esposizione delle tavole originali dell’albo di Dampyr, El dia de los Muertos, scritto da Claudio Falco e disegnato da Fabiano Ambu e di altri autori della serie.Siamo lieti di invitarvi all’inaugurazione della mostra di Fabiano Ambu “212” , realizzata all’interno di It Space, il nuovo spazio dedicato al fumetto, all’illustrazione e alla comunicazione per immagini.

La mostra presenta un percorso dedicato a Dampyr, l’eroe della Sergio Bonelli Editore creato da Mauro Boselli e Maurizio Colombo, per tre giorni dal 24 al 26 novembre, saranno esposte le tavole originali, le matite, gli studi e le pagine di sceneggiatura dell’albo El dia de los Muertos attualmente in edicola e fumetteria, sceneggiata da Claudio Falco e disegnata da Fabiano Ambu.

La mostra, esporrà inoltre le tavole in anteprima della prossima storia di Dampyr Capodanno Celtico illustrata da Nicola Genzianella, i disegni originali di Alessandro Bocci, Marco Santucci, Daniele Statella e Maurizio Rosenzweig.

Per l’occasione gli artisti Walter Trono, Alberto Locatelli, Davide Castelluccio, Antonello Catalano, hanno prestato la loro matita creando per l’occasione un’illustrazione originale dedicata a Dampyr.

All’inaugurazione parteciperanno gli autori e alcuni professionisti del mondo del fumetto.

Cos’è It Space?

Un’ agorà creativa, uno studio dinamico che aprirà le porte per far conoscere il proprio lavoro ad appassionati e curiosi; un luogo in cui sarà possibile programmare, seguire e guidare la crescita individuale di futuri professionisti.

La mostra sarà aperta dal 24 al 26 nei seguenti orari:

Venerdì – apertura ore 18,00 chiusura ore 21,00

Sabato – apertura ore 17,00 chiusura ore 19,00

Domenica – apertura ore 17,00 chiusura ore 19,00

Per informazioni e confermare la vostra partecipazione, scrivete a: eventi@it-comics.com