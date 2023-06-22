Medicine Magazine: estetica irrazionale

Medicine Magazine nasce dalla collaborazione tra In Your Face Comix e Yawn Comics e in particolare grazie al lavoro di Riccardo Rottaro e Pietro Theroux, che hanno concretizzato il progetto di Andrea Grieco, autore del layout, del design e del logo della rivista insieme con Alessandro Nocella.

Disponibile nella tiratura limitata di trecentocinquanta copie numerate, la pubblicazione di grande formato (40×30) ospita le illustrazioni e i disegni di Cristiano Baricelli, Stefano Zattera, DAST, David Genchi, Elena Rapa, Dario Arcidiacono, Tengu Guro, Daniela Perissinotto, Miguel Àngel Martín (che firma anche la copertina), Mike Diana, Bianca Cristinziani e D-503.

A completare il sommario troviamo un articolo di Francesca Contenti sulla relazione tra Francis Bacon e Peter Lacy e un’intervista a Tengu Guro condotta da D-503, dalla quale emergono dettagli sulle fonti d’ispirazione, le motivazioni e le tecniche scelte dall’artista giapponese.



Accomunate dall’uso del bianco e nero, le opere surreali, espressive e folli raccolte in Medicine Magazine evidenziano la ricerca degli autori nell’ambito di una gestione estetizzante di ciò che suscita orrore, repulsione o attrazione, secondo declinazioni diverse: dalla guerra all’eros, dal grottesco disfacimento dei corpi alla minuziosa e bizzarra analisi del mondo animale, passando per volti umani e figure di alieni, demoni, totem e oggetti affilati.

Con segni grossi e ipertrofici oppure sottili e nervosi, sintetici e concettuali o elaborati e realistici, fumettisti e illustratori offrono al pubblico la loro visione artistica underground e personale, capace sia di disturbare che di stimolare alla riflessione e magari a immaginare i mondi nei quali si possono ambientare le narrazioni solo suggerite dalle immagini.



Abbiamo parlato di:

Medicine Magazine

Cristiano Baricelli, Stefano Zattera, DAST et al.

In Your Face Comix e Yawn Comics, 2020

32 pagine, spillato, bianco e nero – 12,00 €

ISBN: 9788897571254