Marvel’s New Warriors in cerca di un nuovo network

The Hollywood Reporter informa che il network Freeform non è riuscito a trovare una collocazione per Marvel’s New Warriors, la serie comedy di cui era stata ordinata la realizzazione lo scorso aprile di 10 episodi.

I Marvel Studios, dal canto loro, avrebbero chiesto al network di potere permettere la vendita dello show ad altre emittenti. La serie vede protagonisti Derek Theler come Mister Immortal e Milana Vayntrub nel ruolo di Squirrel Girl.

Fonti citate dal sito indicano che la Marvel, che ha un contratto con Netflix per serie come Darevedil, Luke Cage e Iron Fist non è più in grado di effettuare vendite a società esterne. Se confermata, questa notizia potrebbe limitare la vendita del serial sui New Warriors e questi potrebbe finire sul servizio SVOD della Disney, il servizio streaming che vedrà ospitati anche i film Marvel e di Star Wars.

Altre fonti aggiungono che lo show potrebbe anche essere ospitato su altre servizi di streaming, con la Marvel che guarda alla realizzazione di due stagioni.

La produzione dovrebbe riprendere nel mese di gennaio se lo show dovesse riuscire a trovare una nuova casa.