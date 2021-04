Manga Star Comics: esce Pretty Guardian Sailor Moon Eternal Edition vol. 10

PRETTY GUARDIAN SAILOR MOON ETERNAL EDITION N. 10

L’ULTIMO VOLUME DELLA SFAVILLANTE EDIZIONE

Comunicato stampa

Dal 7 aprile sarà disponibile il decimo volume di PRETTY GUARDIAN SAILOR MOON ETERNAL EDITION, la nuova e definitiva edizione del capolavoro di Naoko Takeuchi.

Da imbranata fannullona a forte e coraggiosa combattente: la straordinaria metamorfosi di Usagi ha incantato milioni di persone in tutto il mondo, che hanno amato il manga e la trasposizione animata trasmessa in Italia a partire dal 1995.

Il grande formato, le cover olografiche con immagini inedite, le pagine in bianco e nero digitally remastered e quelle a colori apparse originariamente solo su rivista hanno reso questa edizione una pubblicazione di qualità elevatissima, da collezionare e ammirare.

La serie regolare terminerà con il decimo numero, ma da luglio sarà disponibile il primo dei due volume di CODENAME SAILOR V ETERNAL EDITION, assolutamente da non perdere per collezionare l’intera edizione.

PRETTY GUARDIAN SAILOR MOON ETERNAL EDITION n. 10

Naoko Takeuchi

14,5×21, B, b/n e col., pp. 294, con alette, € 14,90

Data di uscita: 07/04/2021, in fumetteria, libreria e store online

ISBN: 9788822614513

Galaxia sembra ormai avere in pugno tutti gli alleati di Sailor Moon. Mentre quest’ultima combatte con tutte le sue forze contro la terribile nemica, Chibiusa cerca disperatamente di recuperare i Sailor Crystal delle compagne, ma sarà necessario anche l’intervento di Chibichibi per far fronte all’oscuro potere di Chaos… La lotta della luce contro le tenebre raggiunge il suo culmine: si conclude la mitica saga delle belle guerriere vestite alla marinara.