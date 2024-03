Lucca Collezionando 2024: cosa aspettarsi

Comunicato stampa

Il ricco parterre di ospiti annunciati le scorse settimane per Lucca Collezionado 2024, che si svolgerà il 23 e il 24 marzo prossimi, può vantare la presenza di Daniele Caluri, autore dell’originale poster di questa edizione, della pluripremiata illustratrice e vignettista satirica Marilena Nardi, dello scrittore e autore Carlo Lucarelli (che ha scelto di presentare durante questa edizione di Lucca Collezionando Julian, la graphic novel pubblicata da Cut-Up Publishing da lui scritta insieme a Stefano Fantelli, con i disegni di Marcello Mangiantini e i colori di Letizia Castagna), Giancarlo Alessandrini, maestro del fumetto italiano conosciuto in particolare per essere il “papà” visivo di Martin Mystère, di cui è creatore grafico, autore di tutte le copertine e disegnatore principale per decenni, e Roberto Diso, uno dei principali disegnatori di Mister No, la creatura di Guido Nolitta, il nom de plume del grande Sergio Bonelli. E ancora Tito Faraci, tra i più noti e prolifici sceneggiatori di fumetti contemporanei, e direttore della collana Feltrinelli Comics.

Grazie alla collaborazione con la Lucca Manga School, la fiera ospiterà anche un artista giapponese: si tratta di Yoshiyasu Tamura, autore del manga Fudegami pubblicato in Giappone da Shueisha e del manga Devil’s Relics (Glénat), noto per le sue opere pittoriche, per le collaborazioni con il mondo della moda e per le sperimentazioni che uniscono manga, body painting e fotografia.

Questa importante serie di presenze si arricchisce con autrici e autori amatissimi dal pubblico di ogni età, pronti a incontrare i propri fan in firmacopie e panel durante la due giorni lucchese. Fra gli eventi di maggior rilevanza di Lucca Collezionando 2024, la celebrazione dei 50 anni di uno dei personaggi più amati del fumetto italiano: Lupo Alberto.

Lucca Collezionando omaggia quindi il suo autore Guido Silvestri in arte Silver, che sarà ospite e protagonista di un incontro, mentre nel cuore del Polo Fiere sarà allestita un’installazione nella quale si racconta il suo percorso grafico e storico. Il tutto in collaborazione con FMAV – Fondazione Modena Arti Visive, che dall’8 marzo aprirà l’unica, grande mostra celebrativa dei 50 anni di Lupo Alberto (visitabile fino al 25 agosto, con sconto reciproco tra le due manifestazioni).

Silver parteciperà anche al tributo per onorare la memoria di Alfredo Castelli, con il quale – fra le altre cose – ha ideato e gestito Eureka, la rivista che è considerata una pietra miliare del fumetto italiano, anch’essa citata nel percorso espositivo lucchese.

Dopo un personaggio così iconico, che ha segnato l’immaginario di intere generazioni, spazio a un disegnatore che ha rivoluzionato il mondo del fumetto, in particolare quello delle pagine di Topolino, regalando storie indimenticabili come le parodie cinematografiche disneyane de La Strada e Casablanca o la rivisitazione del Corto Maltese di Hugo Pratt o ancora la creazione di personaggi struggenti come Reginella o surreali come Ok Quack. Il maestro Giorgio Cavazzano sarà infatti tra gli ospiti di Lucca Collezionando, pronto a emozionare con i suoi racconti e le sue opere.

Dopo aver trionfato ai Lucca Comics Awards 2023, vincendo il premio Yellow Kid come Autrice dell’anno per La Gabbia, torna della città toscana Silvia Ziche. Il suo tratto inconfondibile regala ai lettori e lettrici straordinarie avventure venate di un’ironia pungente e fuori dagli schemi, capace di far ridere e riflettere, come ha dimostrato anche nelle sue storie dedicate al personaggio di Lucrezia o, appunto, ne La Gabbia, la sua pluripremiata graphic novel dai tocchi autobiografici, in cui il rapporto madre-figlia viene raccontato unendo dramma e commedia.

Alcune segnalazioni dal programma (clicca per vederlo interamente):

SABATO 23 MARZO

12.00 – Carlo Lucarelli presenta Julian

con Carlo Lucarelli, Stefano Fantelli, Marcello Mangiantini e Letizia Castagna.

Il popolarissimo autore del brivido presenta in anteprima assoluta il fumetto da lui ideato, sceneggiato da Stefano Fantelli, disegnato da Marcello Mangiantini e colorato da Letizia Castagna.

15.30 – Sbatti il fumetto in prima pagina

con Riccardo Corbò, Luca Valtorta, moderano Emanuele Vietina e Rachele Baz (Lo Spazio Bianco)

Il fumetto sulla grande stampa e nel dibattito contemporaneo. Quali chiavi di lettura possiamo trarre da chi da tempo osserva e indaga su questi autori e autrici? Ne parlano Emanuele Vietina (Direttore di LCG) e Rachele Baz (Lo Spazio Bianco) con Riccardo Corbò (Rai3) e Luca Valtorta (Robinson – La Repubblica), per una volta in veste di intervistati.

DOMENICA 24 MARZO

11.30 – Disegni assordanti! La satira coraggiosa di Marilena Nardi

Con Marilena Nardi

La satira ha il grande pregio e il compito di narrare la contemporaneità con ironia e spirito critico. Marilena Nardi, vincitrice del premio off Couilles au Cul 2024 di Angoulême, è una delle sue protagoniste più raffinate, che, attraverso l’immagine sa offrire una riflessione profonda sulla nostra società.

13.30 – L’evoluzione della specie: da Lupo Alberto a… Lupo Alberto

con Silver, Francesca Fontana

Silver chiacchiera con lo storico del fumetto Pier Luigi Gaspa in occasione dei 50 anni del lupo più famoso d’Italia. Interviene Francesca Fontana, curatrice della mostra Zitt! Zitt! Arriva Lupo Alberto alla Fondazione Modena Arti Visive: insieme agli altri ospiti parleranno della più recente tra tutte le stagioni del lupo.

In palio 100 biglietti per Lucca Comics & Games 2024

Quest’anno per aggiudicarsi uno dei 100 biglietti per Lucca Comics & Games in palio, bisognerà dimostrare la propria dimestichezza con i puzzle, simbolo di Lucca Collezionando 2024.

Nell’Area Lounge, tra un Tetris e un TV Tennis, vi aspettiamo per testare la vostra destrezza: ogni ora 12 contendenti dovranno provare a costruire il puzzle del poster di Lucca Comics & Games 2023 by FLIPP nel minor tempo possibile. Finita Collezionando, i primi 100 in classifica otterranno un biglietto omaggio per Lucca Comics & Games.

I primi 25 classificati della mattina e del pomeriggio delle due giornate, vinceranno anche una copia del Puzzle.

Per i giocatori della mattina, appuntamento alle 13.30 in Area Lounge, mentre per i giocatori del pomeriggio, appuntamento alle 18.30, sempre in Area Lounge per scoprire chi ha vinto il puzzle con l’illustrazione di Lucca Comics & Games 2023.