Lo Spazio Bianco consiglia: aprile 2018

Lo Spazio Bianco Consiglia è una rubrica che mensilmente vi segnala alcune delle migliori nuove uscite annunciate dalle case editrici. Lo Spazio Bianco Consiglia non vuole essere una classifica di merito, ma darvi solo alcuni suggerimenti che si basano sulle nostre conoscenze e sul nostro amore verso il mondo del fumetto e i suoi autori. Comics, manga, seriali italiani, fumetto d’autore e qualsiasi altro tipo di fumetto sarà preso in esame per i consigli del mese. Questi sono i titoli che ho scelto per aprile 2018. Puntata particolare, che segnala le novità dei cataloghi, molte delle quali saranno presentate in anteprima durante la manifestazione del Napoli Comicon 2018.

The Love Bunglers

Maggie ha vissuto innumerevoli esperienze nelle quali ha purtroppo sempre perso qualcosa di prezioso: le sue radici, gli amici, il fratello e la lingua madre. Pur nelle difficoltà ha cercato di cogliere il significato positivo di queste vicende. E’ l’incontro con Ray, sua vecchia fiamma, che innesca in Maggie un viaggio nei ricordi e il desiderio di rimettere insieme i pezzi della sua vita. Proprio i ricordi sono il tema principale di The Love Bunglers, importante libro realizzato da Jaime Hernandez, uno dei padri insieme al fratello Gilbert Hernandez della letteratura indie contemporanea.

The love bunglers

Jaime Hernandez

Oblomov Edizioni, 2018

120 pagine, cartonato, bianco e nero – 21,00 €

365

Buenos Aires, 2031. Il muro divide la città e le vite dei giovani Nico e Lucha, che attraverso percorsi paralleli ma opposti si ritrovano combattere fianco a fianco nel misterioso gruppo del Cloud per poi scontrarsi nella lotta che vede contrapposte le due potenze NewState e TheNation. Contrasto che segna l’ultimo anno di vita dei due giovani Timed, insegnando loro le conseguenze insite nel potere e nell’amore. 365 è l’ultimo capitolo (è però già progetto la seconda fase) di TIMED l’universo supereroistico made in Shockdom realizzato da due grandi autori: Lorenzo Palloni e Paolo Castaldi.

365

Lorenzo Palloni, Paolo Castaldi

Shockdom, 2018

64 pagine, brossurato, colori – 15,00 €

Lake of Fire

Nel 1220 dopo Cristo, nella regione dei Pirenei francesi, la Crociata condotta contro gli Albigesi è a un punto morto. Intanto in un vicino villaggio si schianta un’astronave da cui fuoriescono mostruose creature assetate di sangue e capaci di riprodursi a grande velocità, che iniziano ad uccidere e cibarsi di qualsiasi animale del luogo. La salvezza arriva da un piccolo gruppo di crociati, coalizzati con un gruppo di eretici contro un feroce nemico comune. Lake of Fire è un action story dal ritmo frenetico e dall’ambientazione affascinante, scritta da Nathan Fairbairn e disegnata da Matt Smith, vero e proprio erede grafico di Jeff Smith.

Lake of Fire

Nathan Fairbairn, Matt Smith

SaldaPress, 2018

168 pagina, brossurato, colori – 24,90 €

Tokio Kaido

Hashi, Hana, Mari e Hideo vengono respinti dalla societa a causa delle loro particolarità, delle loro “peculiarita”, tanto da essere costretti a vivere in una clinica specializzata. Una convivenza forzata che li porta a confrontarsi e conoscersi fino a stringere un legame indissolubile. Minetaro Mochizuki, autore di Chiisakobe!, ci racconta una storia surreale e spietata che porta il lettore a interrogarsi su quale sia davvero il significato della normalità e di come siamo abituati a concepirla.

Tokio Kaido #1 (di 3)

Minetaro Mochizuki

Dynit Manga, 2018

212 pagine, brossurato, colori – 16,90€

Futura Nostalgia

E’ un’adolescente mulatta dai lunghi capelli neri la protagonista di Futura Nostalgia, la nuova opera di Tony Sandoval, celebre autore le cui opere sono pubblicate in Italia da Tunué. Non fatevi ingannare dall’aspetto dell’aggraziata ragazzina perché in realtà è un ciclone di vitalità, che si arrampica sui tetti con una tovaglia al collo come fosse il mantello di un supereroe e che per conquistare il ragazzo dei suoi sogni si affida ai consigli di un ranocchio. Una nuova fiaba dark, genere in cui è maestro Sandoval, tra grottesco e surreale, graziata dalla stupende matite dell’artista messicano.

Futura Nostalgia Vol. 1

Tony Sandoval

Tunué, 2018

64 pagine, cartonato, colori – 15,00 €

Consiglio anche…

RW LION

Doom Patrol – Vol. 2 : Nada, titolo del volume, raccoglie la seconda run della nuova convincente Doom Patrol nata sotto l’etichetta Young Animals curata da Gerard Way. Scrive lo stesso Way e disegna Nick Derrington .

: Nada, titolo del volume, raccoglie la seconda run della nuova convincente Doom Patrol nata sotto l’etichetta Young Animals curata da Scrive lo stesso Way e disegna . Batman – Segreti : Batman deve scagionarsi da un crimine commesso dal Joker nel volume che raccoglie la miniserie realizzata da Sam Kieth.

: Batman deve scagionarsi da un crimine commesso dal Joker nel volume che raccoglie la miniserie realizzata da Spaghetti Bros Vol. 2: il secondo volume della storica serie creata da Carlos Trillo e Domingo Mandrafina.

PANINI COMICS

Marvel 2 in 1 #1 (Fantastici 4 #381): La cosa e la Torcia Umana si mettono alla ricerca dei restanti membri dei Fantastici 4 scomparsi da tempo. La serie è il prologo dell’annunciato ritorno della tanto amata famiglia di eroi nell’universo Marvel con una serie regolare a loro dedicata. Finalmente.

La cosa e la Torcia Umana si mettono alla ricerca dei restanti membri dei Fantastici 4 scomparsi da tempo. La serie è il prologo dell’annunciato ritorno della tanto amata famiglia di eroi nell’universo Marvel con una serie regolare a loro dedicata. Finalmente. Un’estate italiana: graphic novel di Enrico Brizzi e Denis Medri. Due vecchi amici, un segreto, una fuga disperata. Un noir ambientato durante i Mondiali di calcio del 1990.

STAR COMICS

Comic?: terzo volume della collana Umami. I tatuaggi sul corpo di alcune donne illustrano i surreali racconti che compongono il libro di Atsushi Kaneko.

terzo volume della collana Umami. I tatuaggi sul corpo di alcune donne illustrano i surreali racconti che compongono il libro di Bloodshot – Salvation #1: parte la nuova saga dell’eroe Valiant di cui è in lavorazione anche un film. Entra in scena la figlia del protagonista.

parte la nuova saga dell’eroe Valiant di cui è in lavorazione anche un film. Entra in scena la figlia del protagonista. Secret Weapon: nuova serie incentrata sul team di eroi Valiant scritta da Eric Heisserer, autore nominato agli Oscar per la sceneggiatura di The Arrival.

INKIOSTRO EDIZIONI

I figli del silenzio: volume unico in cui conosciamo Alex, ex soldato in cerca redenzione che pensa di trovare unendosi alla folle setta dei Confessori. Scrive Andrea Garagiola e disegna Cristian Di Clemente. Cover di Mattia Surroz.

WEIRD BOOK

Nancy in Hell Vol. 1 : primo dei quattro folli volumi, pubblicata originariamente in Spagna dalla Amigo , che vedono la trapassata Nancy combattere per la propria sopravvivenza all’Inferno. Scrive El Torres , disegna Josè Juan Rip.

: primo dei quattro folli volumi, pubblicata originariamente in Spagna dalla , che vedono la trapassata Nancy combattere per la propria sopravvivenza all’Inferno. Scrive , disegna Straitjacket: Interessante horror psicologico e riflessione sulla follia umana di El Torres e Guillermo Sanna.

CANICOLA

Il giovane Yoshio: Yoshiharu Tsuge ci riporta nel Giappone del dopo guerra per raccontarci l’infanzia di Yoshio tra crisi familiari, maltrattamenti e le prime avventure romantiche.

DYNIT MANGA

Our summer holiday: L’undicenne Natsuro è ignorato da tutti finché non stringe amicizia con la compagna Rio. Rio nasconde però un drammatico segreto che cambierà la vita di entrambi nel tempo di un’amicizia destinata a durare solo un’estate.

J-POP/BD EDIZIONI BD

Wonderland #1: la nuova miniserie in sei volumi di Yugo Ishikawa , autore di Sprite. Yukko si risveglia e si accorge di essere diventata minuscola e tutto attorno lei può diventare un pericolo, anche un semplice gatto.

la nuova miniserie in sei volumi di , autore di Sprite. Yukko si risveglia e si accorge di essere diventata minuscola e tutto attorno lei può diventare un pericolo, anche un semplice gatto. Snot Girl: La nuova opera di Bryan Lee O’Malley disegnata da Leslie Hung. Lottie Pearson è una fashion blogger seguitissima, ma che nella vita di tutti i giorni è preda dell’insicurezza.

NICOLA PESCE EDITORE

Rubber Flesh: Monica Ledesma dopo un incidente scopre che il suo corpo è diventato di biosilicone. Il gruppo dei silicoidi inizia a darle la caccia per distruggerla. il volume raccoglie la visionaria, estrema saga creata da Miguel Angel Martin rimasta inedita in Italia fino ad oggi.

SALDAPRESS

Jimmi’s Bastards Vol. 1: Jimmy Regent è la super spia segreta numero uno della Gran Bretagna. Naturalmente nella versione non tanto politically correct di Garth Ennis. Disegna Russ Braun.

ERIS EDIZIONI

Epos: primo titolo firmato da Marco Galli per il progetto STIGMA, progetto e collettivo artistico fondato da Akab, indipendente dalla casa editrice Eris che ne cura solamente la distribuzione. In un futuro distopico, segnato da un’inspiegabile catastrofe, un uomo cerca la via di casa. Un libro a suo modo maledetto, in cui l’autore preannunciava inconsciamente la lunga, grave malattia che dopo poco tempo lo colpì.

SHOCKDOM

La rabbia: Quanto la rabbia gestisce la nostra vita? Una toccante parabola di crescita personale scritta da Salvatore Vivenzio e disegnata da Gabriele Falzone .

Quanto la rabbia gestisce la nostra vita? Una toccante parabola di crescita personale scritta da e disegnata da . Long Distance: la versione cartacea della storia scritta da Massimo Rosi e disegnata da Chiara Di Vivona. Il vecchio Simon, in fuga dalla routine giornaliera, scopre i “fantasmi” di Clelia, sua compagna di ospizio.

TUNUE’

Grand Hotel Abisso : in un mondo distopico in cui la violenza non è più esibita, ma conservata nelle sue strutture istituzionali, la macchina della burocrazia s’inceppa dando il via ad una serie di violenze e prevaricazioni che mostrano la potenza tentacolare del caos. Scrive Marcos Prior , disegna il grande David Rubin .

: in un mondo distopico in cui la violenza non è più esibita, ma conservata nelle sue strutture istituzionali, la macchina della burocrazia s’inceppa dando il via ad una serie di violenze e prevaricazioni che mostrano la potenza tentacolare del caos. Scrive , disegna il grande . La guerra di Minkiaman: Un bambino abbandonato alla periferie di Belarm Town viene trovato e accudito da un vecchio e i suoi tre cani, che lo tengono lontano dalle durezze della vita. Preso di mira dai bulli del quartiere trova un nuovo maestro di vita in Giacomo, piccolo mafioso, che lo inizierà al sesso e a farsi rispettare. Opera di Gianni Allegra.

OBLOMOV EDIZIONI

Il paradiso delle aragoste : Un romanzo storico e di formazione in cui seguiamo il giovane Henry alle prese con i primi drammi amorosi e l’avvicinarsi di una guerra civile. Di Edward Brends autore di spicco della scena indipendente americana.

: Un romanzo storico e di formazione in cui seguiamo il giovane Henry alle prese con i primi drammi amorosi e l’avvicinarsi di una guerra civile. Di autore di spicco della scena indipendente americana. Il mistero del ramo suicida : la nuova opera di Leila Marzocchi , in cui un vecchio ramo che riaffiora in uno stagno scombussola le vite di tutti gli abitanti del bosco.

: la nuova opera di , in cui un vecchio ramo che riaffiora in uno stagno scombussola le vite di tutti gli abitanti del bosco. Blood of the virgin: Seymour lavora nell’industria del cinema di serie B aspettando la sua occasione per fare il grande salto. La sua opportunità si presenta quando sul set di Blood of the virgin scoppia l’ennesima lite tra regista e protagonista. Di Sammy Arkham.

LINDAU

Io sono un gatto: la trasposizione manga dell’omonimo famoso romanzo di Natsume Soseki. Il mondo e la storia narrata vista attraverso gli occhi di un gatto.

DIABOLO EDIZIONI