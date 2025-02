Lo Spazio Bianco consiglia: 5 fumetti per marzo 2024

Lo Spazio Bianco Consiglia è una rubrica che mensilmente vi segnala alcune delle migliori nuove uscite annunciate sui cataloghi dalle case editrici. Lo Spazio Bianco Consiglia non vuole essere una classifica di merito, ma darvi solo alcuni suggerimenti che si basano sulle nostre conoscenze e sul nostro amore verso il mondo del fumetto e i suoi autori. Comics, manga, seriali italiani, fumetto d’autore e qualsiasi altro tipo di fumetto sarà preso in esame per i consigli del mese.

QUESTI SONO I TITOLI CHE HO SCELTO PER MARZO 2024

FIORE DI NOTTE

Auschwitz, inverno del 1943. Una giovane donna si spoglia prima di entrare nella camera a gas, una fotografia le scivola fuori dalla tasca e cade a terra. Tre figure, due ragazzi e una ragazza, sorridenti e felici.

Dopo La strada della vita la coppia di autori composta da Giovanna Furio e Marco Nizzoli torna con un nuovo romanzo storico ambientato nel periodo della dittatura fascista, rendendoci testimoni di una grande amicizia e di un amore “proibito” nella torrida estate veneziana del 1933. Uniti dal dramma teatrale che la giovane e ribelle Ester sta scrivendo, Jacopo, fratello di Ester ed ebreo, e il tedesco Hans si trovano ad affrontare un amore ingestibile per loro stessi e per l’ostracismo e l’ostilità che li circonda fino all’epilogo amaro e drammatico. Un insieme di emozioni e sentimenti portati ancora una volta su carta dal tratto raffinato ed elegante del grande Marco Nizzoli, autore ancora una volta di una prova grafica davvero eccellente.

Fiore di notte Vol. 1

Giovanna Furio, Marco Nizzoli

Oblomov Edizioni, 2024

56 pagine, cartonato, colori – 20,00 €

ACQUISTA

THE CAGE

Criptico e inquietante, rinuncia alla narrazione tradizionale a favore dell’atmosfera, guidandoci attraverso una serie labirintica di strutture fatiscenti, stanze disordinate e paesaggi desolati.

La collana Brick curata da Ratigher si arricchisce di una perla rara, ossia The Cage di Martin Vaughn-James, opera imprescindibile per tutti gli amanti del fumetto sperimentale e d’avanguardia. The Cage, pubblicato per la prima volta nel 1975, rinuncia alla classica narrazione per condurci attraverso una serie di strutture fatiscenti e eabbandonate, lande disabitate e silenziose in cui possiamo cogliere la presenza dell’umanità solamente attraverso quegli oggetti da essa abbandonati che rimangono testimoni inerti nella gabbia del titolo. Un viaggio unico e straniante che per questa sua prima edizione italiana viene aperto da una introduzione di Seth, arricchita da un saggio di Thierry Groensteen e completata dai materiali di lavoro dell’autore. Qui trovate la nostra anteprima.

The Cage

Martin Vaughn-James

Coconino Press, 2024

240 pagine, cartonato, bianco e nero – 20,00 €

ACQUISTA

SHIBATARIAN

Durante la primavera del terzo anno di scuola media, Hajime Sato si imbatte in un compagno di scuola sepolto fino al collo sotto un albero. Il suo nome è Hajime Shibata.

Ma perché a scuola nessuno conosce Shibata? Da questo assurdo incipit parte Shibatarian, il nuovo manga serializzato a puntate su Shonen Jump + di Katsuya Iwamuro. Una serie grottesca che gioca sin dalle prime battute con il lato assurdo delle situazioni conducendo il lettore in una vicenda imprevedibile e ricca di colpi scena

Shibatarian Vol. 1

Katsuya Iwamuro

Star Comics, 2024

208 pagine, brossurato, bianco e nero – 6,50 €

ACQUISTA

GIRL JUICE

La star del fumetto underground Benji Nate crea un cast di squinternate coinquiline appena post-adolescenti che vivono con gioioso, irresponsabile abbandono le loro passioni, le loro pulsioni, il loro desiderio di godere la vita.

Girl Juice, apparso a puntate anche su Instagram e creato dalla fumettista Benji Nate, è un concentrato folle e scatenato di disavventure di un gruppo di ragazze che partecipano ad uno strano campeggio estivo. Girl Juice, caratterizzato da uno stile ispirato ai manga che riesce a catturare in maniera ottimale lo spirito della serie e da una narrazione leggera, umoristica quanto centrata e tagliente, si sofferma sul delicato passaggio tra l’adolescenza, la fine del liceo e l’arrivo dell’età adulta tra desideri e incertezze di un’epoca quanto mai indecifrabile.

Girl Juice

Benji Nate

Bao Publishing, 2024

248 pagine, brossurato, colori – 22,00 €

ACQUISTA

EVERYTHING IS FINE

Sam e Maggie sono una coppia normale, vivono in un quartiere normale, hanno un cane normale…

Sam e Maggie sono una coppia normale, vivono in un quartiere normale, hanno un cane normale. Ma è davvero così? Tutto sembra portare a crederlo: la loro vita scorre tranquilla in una stolida routine giornaliera, in un quartiere dalle case tutte uguali e in cui i vicini sembrano seguire lo stesso stile di vita. Ma perché questo apparentemente, idilliaco comprensorio è sorvegliato da una fitta rete di telecamere che segue ogni passo dei suoi abitanti? Arriva in Italia in formato cartaceo il thriller sinistro e grottesco di Mike Birchall nel quale tutti i protagonisti indossano una strana maschera da gatto. Everything is fine è nominato ai Premi Harvey come miglior libro digitale dell’anno e sulla piattaforma Webtoon conta 43 milioni di visualizzazioni.

Everything is fine Vol. 1

Mike Birchall

Panini Comics, 2024

272 pagine, brossurato, colori – 14,90 €

ACQUISTA