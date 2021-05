Lo Spazio Bianco consiglia: 5 fumetti per maggio 2021

Lo Spazio Bianco Consiglia è una rubrica che mensilmente vi segnala alcune delle migliori nuove uscite annunciate sui cataloghi dalle case editrici. Lo Spazio Bianco Consiglia non vuole essere una classifica di merito, ma darvi solo alcuni suggerimenti che si basano sulle nostre conoscenze e sul nostro amore verso il mondo del fumetto e i suoi autori. Comics, manga, seriali italiani, fumetto d’autore e qualsiasi altro tipo di fumetto sarà preso in esame per i consigli del mese.

QUESTI SONO I TITOLI CHE HO SCELTO PER MAGGIO 2021.

Come pesci nella rete

Come pesci nella rete è la graphic novel di Juan Alvarez, autore spagnolo di vignette e brevi storie erotiche apparse anche qui in Italia sul mensile Blue e su Touch. È la storia di due persone adulte il cui legame si sviluppa attraverso la Rete, attraverso i social e le chat, un mezzo di avvicinamento che sembra oggi imprescindibile per chiunque. Un uomo e una donna che accettano di provare a riscoprire ancora l’amore, nonostante ricordi difficili e le rispettive famiglie che cercano di ostacolarli; un racconto minimale tenere e sincero, a tratti drammatico, che si snoda attraverso il passato e il presente difficile dei due protagonisti. Una bella scommessa di Laura Scarpa e della sua ComiOut.

Come pesci nella rete

Juan Alavarez

ComicOut, 2021

112 pagine, brossurato, colori – 12,90 €

Dad

Un casa vuota, un divano a cui tornare e dove abbandonarsi. Un silenzio assordante ritorna l’eco di un’intimità nata nella conoscenza reciproca, nel cercare conforto uno nell’altra, ora cancellata, portata via dalla malattia. Un racconto virato al colore arancione, completamente muto, in cui la brava Lisa Lazzaretti va con lo sguardo oltre queste sensazioni per affondare nelle profondità del suo animo e iniziare una ricerca degli affetti perduti. Un viaggio di ricostruzione per ritrovare l’essenza della persona che ha occupato molto tempo della sua vita. Continua il bel lavoro di MalEdizioni che, dopo Il Battesimo del Porco, ci fa conoscere il lavoro di una interessante e talentuosa fumettista Italiana.

Dad

Lisa Lazzaretti

MalEdizioni, 2021

32 pagine, spillato, bianco e nero – 6,00 €

Baby Burger

In you face Comix raccoglie in volume le avventure di Baby Burger, il bambino stupido, cattivo, viziato, egocentrico, arrogante e imprudente nato dalla mente di Stefano Zattera. Il figlio che nessuno vorrebbe avere è protagonista di una serie di tavole caustiche e irriverenti in cui il piccolo delinquente fa tutto quello che gli passa per la testa, sapendo di essere un un personaggio seriale con la possibilità di rinascere ogni volta. Un deliro di umorismo nero in cui l’autore da libero sfogo al suo fantasioso lato oscuro per creare nuovi modi di eliminare il bastardissimo e immortale protagonista.

Baby Burger

Stefano Zattera

In your face, 2021

56 pagine, spillato, colori – 8,00 €

Flamer

L’estate che porta dalle medie alle superiori, trascorsa in quello che probabilmente sarà il suo ultimo campo scuola, si trasforma per Aiden Navarro in un passo fondamentale per la vita presente e futura. Mentre scopre nuove amicizie e affronta bulli da due soldi, il protagonista si avvicina sempre di più a Elias, ragazzo con cui passa la maggior parte del tempo e che ultimamente occupa la totalità dei suoi pensieri. In un momento di grandi cambiamenti per tutti i ragazzi e le ragazze del campo Aiden si trova così ad affrontare un difficile percorso di coming out e accettazione. Un libro intenso ed emozionante che ha conquistato pubblico e critica facendo scoprire tutto il talento di Mike Curato.

Flamer

Mike Curato

Tunué, 2021

368 pagine, cartonato, colori – 19,90 €

Bad Island

Quando Reese parte per una gita in barca con la sua famiglia non si aspettava certo di naufragare su di una misteriosa isola. Una gran brutta isola che pullula di piante sconosciute ed esseri mostruosi. La vacanza diventa così una lunga odissea per cercare di fuggire dal luogo maledetto ed evitare i tanti trabocchetti senza lasciarci la pelle. Torna Doug Tennapel, noto autore di libri per ragazzi e creatore del mitico lombrico guerriero Earthworm Jim, protagonista di svariati videogame, con un’avventura classica nello sviluppo, ma avvincente e ben costruita.

Bad Island

Doug Tennapel

ReNoir Comic, 2021

224 pagine, brossurato, colori – 16,00 €