Le novità SBE della settimana

Comunicato stampa

Il 6 maggio è arrivato in libreria e fumetteria NATHAN NEVER. TRE PASSI NEL DOMANI, la nuova edizione del volume speciale, con tre storie di Medda, Serra e Vigna, pubblicato per la prima volta in occasione del ventennale del personaggio e che torna ora disponibile come prima tappa nei festeggiamenti per i 30 anni di Nathan Never.

Nathan Never si tuffa nel cyberspazio, alla ricerca di tre milioni di crediti scomparsi durante un’indagine condotta alcuni mesi prima con Dieter Harper, un hacker morto proprio durante l’investigazione. Ma chi è il misterioso uomo che contatta dalla rete la vedova di Harper?

L’ennesima guerra si è appena conclusa. Ad Adlan City i residuati bellici causano morti e feriti tra i bambini che giocano in strada. Anche il piccolo Shady sembrerebbe una di queste vittime, finché non viene rapito dall’ospedale in cui era ricoverato…

I vulcani di tutto il pianeta sono in eruzione a causa del nuovo folle piano di dominio di Aristotele Skotos! Nathan, Legs e gli altri Agenti Alfa entrano in azione per fermare la catastrofe ed evacuare le città… ma qual è la verità dietro questi eventi sconvolgenti?

L’intervista agli autori che arricchisce il volume è curata da Luca Barbieri, la copertina è opera di Roberto De Angelis.

NATHAN NEVER. TRE PASSI NEL DOMANI

Michele Medda, Antonio Serra, Bepi Vigna Bepi, Nicola Mari, Germano Bonazzi, Roberto De Angelis, GFB Comics (colori)

Sergio Bonelli Editore, 2021

144 pagine, cartonato, a colori – 22,00 €

ISBN: 978-88-6961-607-5

Si apre con questo volume la raccolta completa delle storie che vedono in scena il nemico numero uno di Zagor: Hellingen. Uno scienziato pazzo, un malvagissimo mad doctor che, in anticipo sui tempi, ha inventato ogni moderno ritrovato tecnologico, dai robot ai video, dai computer alle astronavi. Per sua grande sfortuna, ogni volta che si mette in testa di dominare il mondo, il professor Hellingen trova sulla propria strada Zagor. Ma, con testardaggine da scienziato pazzo, torna costantemente ad affrontare il nostro eroe, in avventure sospese tra la magia e la scienza alla Jules Verne.

Il primo volume, che è arrivato nelle librerie e nelle fumetterie italiane dal 6 maggio, si intitola ZAGOR CONTRO HELLINGEN. SULLE ORME DI TITAN e raccoglie due storie di Guido Nolitta: Sulle orme di Titan, con disegni di Gallieno Ferri e Lo spettro del passato con disegni di Franco Donatelli. L’introduzione è firmata da Moreno Burattini.

ZAGOR CONTRO HELLINGEN. SULLE ORME DI TITAN

Guido Nolitta, Gallieno Ferri, Franco Donatelli

Sergio Bonelli Editore, 2021

352 pagine, brossurato, bianco e nero – 15,00 €

ISBN: 978-88-6961-606-8

