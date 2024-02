Le novità Coconino Press di inizio febbraio

Comunicato stampa

Fausto, Siro e Gian sono tre randagi, tre spiriti inquieti eternamente incerti sulla direzione da far prendere alla propria esistenza. A corto di soldi ma non di idee, vivono alla giornata, tra sgomberi di cantine, piccoli restauri, botteghe e mercatini di antiquariato. Si muovono agilmente tra le osterie nei caruggi e i palazzi nobiliari di una città della Liguria sensuale e metafisica, feroce e crepuscolare, nella quale sono in agguato i pericoli ma anche le occasioni, e dove il confine tra l’immaginazione, i sogni e la realtà è labile e sfuggente. A causa di un vecchio debito i tre amici dovranno vedersela con il subdolo antiquario Cesarino e con i suoi violenti scagnozzi, e si troveranno così ad assecondare le eroiche fantasie medievali che popolano i sogni di Fausto, perché la cosa più importante è “cercare il meraviglioso in un mondo mostruoso”.

I moti celesti è un romanzo picaresco di scorribande urbane, un racconto di formazione sull’amicizia, l’amore, la ricerca dell’assoluto e il senso della vita che riesce a bilanciare avventura, divertimento e un pizzico di sobria malinconia. Scoperto e selezionato attraverso la seconda call per nuovi progetti lanciata da Coconino Press nel 2022, Michele Peroncini mescola nel suo primo graphic novel influenze di autori come Christophe Blain e Andrea Pazienza con la commedia all’italiana, segnalandosi come una nuova e interessante voce nel solco della migliore tradizione del fumetto europeo. Un’opera di esordio intrisa di meraviglia, in cui i tanti riferimenti letterari e visivi si ricompongono in uno stile personale e già sorprendentemente maturo.

I moti celesti

Michele Peroncini

Coconino Press, 2024

176 pagine, brossurato, colori – 22,00 €

ISBN: 9788876187087

L’autore

Michele Peroncini nasce a La Spezia nel 1987. Disegnatore e pittore, ha pubblicato illustrazioni perla rivista Linus e una storia breve a fumetti sull’inserto del quotidiano Domani. Collabora con le edizioni ETS e con l’associazione Archivi della Resistenza di Fosdinovo. I moti celesti è la sua primo graphic novel.

Kuroda e Kawashima, due ex soldati reduci della Seconda guerra mondiale, dopo avere condiviso la durezza del fronte si incontrano per caso in una Tokyo distrutta e occupata dall’esercito americano. Diversi per aspetto, carattere ed estrazione sociale, affrontano insieme la lotta per la sopravvivenza in una città dove si fa la fame e si annega il dolore nell’alcol, dove prosperano organizzazioni criminali e traffici illegali e dove le giovani donne, spinte dalla povertà, si vendono ai militari delle truppe statunitensi. Le vite di Kuroda e Kawashima sono sull’orlo del baratro, in un Paese che deve elaborare il lutto per la sconfitta e gli errori del passato.

Questo secondo volume della serie Polvere di stelle è un lungo flashback che riporta i protagonisti in una caserma in Cina, durante l’ultimo periodo della guerra. Al sergente Kawashima viene affidato il comando di una squadra mista di nuove reclute e veterani, soggetti “difficili” che hanno già vissuto traumatiche esperienze in prima linea. Tra loro c’è l’imponente e irascibile soldato Kuroda. In un bordello Kawashima conosce anche la bella e malinconica Ukiko.

Yamada Sansuke ha scritto e disegnato l’avvincente storia di una profonda amicizia forgiata dalle avversità, e della vita che malgrado tutto ricomincia a scorrere, anche nel Giappone devastato del periodo postbellico. Dramma e cupo realismo si alternano a inaspettati momenti di comicità, con atmosfere che ricordano a tratti maestri del Gekiga come Tatsumi e i fratelli Tsuge. Una serie acclamata in Giappone e in Europa, vincitrice di diversi premi, tra i quali il prestigioso Tezuka Osamu Cultural Prize e il Prix Asie ACBD conferito dalla critica francese.

Polvere di stelle (Volume 2 di 7)

Yamada Sansuke

Traduzione di Loris Usai

Coconino Press, 2024

180 pagine, brossurato, bianco e nero – 8,90 €

ISBN: 9788876187070

L’autore

Yamada Sansuke, nato nel 1972 e laureato alla Osaka University of Arts, firma manga e illustrazioni per un’ampia varietà di pubblicazioni. Inizia ad affermarsi nel mondo del gay manga tramite le riviste Sabu e Samson, ma si rivela al grande pubblico nel 2013 con la serie Polvere di stelle, che ha ricevuto nel 2019 l’Osamu Tezuka Prize e il Gran Premio della Japan Car­toonist Association, oltre al Prix Asie ACBD conferito dalla critica francese. Yamada Sansuke è anche attore e cantante.