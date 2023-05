L’animazione a Cannes, Spider-Verse verso le sale

L'animazione a Cannes

Come ogni anno il Festival del Cinema di Cannes è una occasione d'oro per il settore dell'animazione, che vede la presentazione di numerosi progetti da varie parti del mondo.

Oltre ai soliti blockbuster di animazione Made in USA, che vedranno Elemental della Pixar primeggiare su tutti, molte altre sono le pellicole che avranno il loro posto al sole, soprattutto durante le acquisizioni dei distributori al Marche du Film che si svolge come noto in contemporanea al Festival vero e proprio.

Tra i primi progetti da segnalare vi è il norvegese North, di cui la società tedesca Studio 100 Film ha svelato le prime immagini. Il film è prodotto da PictoryLand ed è ispirato alla fiaba di Hans Christian Andersen La regina delle nevi. Diretto da Bente Lohne e prodotto da Haakon Gundersen, segue il viaggio della giovane Gerda che intraprende una pericolosa missione per salvare la sua migliore amica Kai dalla gelida morsa della Regina delle nevi.

La pellicola, a cui ha partecipato come consulente Ralph Guggenheim, fondatore e produttore Pixar nonché vincitore di un premio Oscar, è attualmente in pre-produzione con una consegna prevista per il quarto trimestre del 2024, giusto in tempo per le festività natalizie.

Sempre da Studio 100 film arriva anche Giants of La Mancha, film di animazione in CGI diretto da Gonzalo Gutierrez che narra l'avventura dell'undicenne Alfonso, erede di Don Chisciotte, dei suoi tre conigli immaginari affiancati dagli amici Pancho e Victoria, che salvano la loro amata città natale da qualche parte nella Mancha da una enorme tempesta.

Al Marche du Fllm di Cannes sarà anche l'occasione per Secret Magic Control Agency II: Mission Sleeping Beauty, il sequel attualmente in produzione del popolare film Netflix del 2021, che sarà presentato da Magic Frame Animation e Creation Entertainment Media.

Questo film continua la storia dei personaggi tanto amati del primo film Netflix, ma con una missione completamente nuova – ha dichiarato Lidia Chirita, responsabile delle vendite e delle coproduzioni presso Magic Frame Animation – Sappiamo che le famiglie di tutto il mondo adoreranno la commedia, l'avventura e gli straordinari effetti visivi che questo film ha da offrire. Siamo molto entusiasti di lavorare con i nostri partner di Creation Entertainment Media e di presentare il progetto per la prima volta al Marché du Film.

Altro interessante progetto di animazione, ma in un ambito legato alla serialità e al piccolo schermo, è Tummy Tom, una nuova serie di film basata su una collana di libri per bambini creata da Jet Boeke e molto popolare in Olanda, tanto da essere considerato come il corrispettivo olandese di Sesame Street.

Non vediamo l'ora che arrivi il Marché du Film di quest'anno, dove presenteremo la nostra stellare lista di contenuti per bambini di prima qualità – ha dichiarato Daniëlle Raaphorst, CEO di Incredible Film, il distributore internazionale di contenuti olandese e fiammingo che gestisce le vendite della serie di film – Con un mix variegato guidato da Tummy Tom, i nostri progetti rappresentano ciò che Incredible Films ha da offrire e non vediamo l'ora di condividere queste storie con i nostri acquirenti.

Altro film animato presentato a Cannes durante le proiezioni speciali del festival è Robot Dreams, adattamento del graphic novel di Sara Varon che è anche il primo titolo animato realizzato dal regista spagnolo Pablo Berger (Blancanieves, Abracadabra). Annunciato fin dal 2020, il film è prodotto dalla spagnola Arcadia Motion Pictures, in coproduzione con Noodles Production e la francese Les Films du Worso. La pellicola sarà distribuita in Nord America da Neon, che ne ha acquisito i diritti proprio nei primi giorni della rassegna.

Across The Spider-Verse

A ormai poche settimane dall'uscita nelle sale Sony Pictures sta aumentando la campagna promozionale attorno a Spider-Man: Across The Spider-Verse, uno dei film evento di questa caotica e interessante estate cinematografica. La pellicola, molto attesa, sarà probabilmente uno dei maggiori successi al botteghino USA e mondiale e la major sta cercando di andare oltre le previsioni degli analisti, che prevedono comunque un ottimo esordio stimato tra gli 80 e i 105 milioni di dollari.

In questa ottica lo studios ha approntato una serie di iniziative legate alla pellicola che vedono come sempre la collaborazione di brand e società varie, che non perdono l'occasione di legare il proprio nome a quello dell'arrampicamuri.

La partnership più importante è quella tra Sony e Hyundai, che si è rafforzata ulteriormente dopo le precedenti collaborazioni tra cui quella in Spider-Man: No Way Home. Una serie di modelli della casa automobilistica saranno infatti presenti, in una inedita versione animata, nel nuovo film d'animazione dedicato all'alter ego di Miles Morales.

Attraverso la nostra partnership miriamo a presentare la nostra visione futura della mobilità attraverso contenuti di intrattenimento che le generazioni più giovani amano – ha dichiarato il vicepresidente e responsabile del marketing globale di Hyundai, Sungwon Lee – Questa campagna sarà accolta con favore dai nostri clienti e speriamo di creare uno slancio positivo per il marchio Hyundai.

Altra collaborazione degna di nota è quella con GFUEL, nota marca di bibite che già in passato ha lanciato linee collegate a film Marvel soprattutto per quanto riguarda quelli prodotti dalla Sony come il franchise di Venom e il recente Morbius con Jared Leto.

Per l'occasione, la società ha ha annunciato che il suo nuovo sapore GFUEL Glitch Mix sarà disponibile per il preordine in una confezione in edizione limitata con l'artwork di Spider-Man: Across the Spider-Verse G FUEL Glitch Mix è una miscela di fragola, guava e cocco, disponibile nelle varietà Energy e Caffeine-Free Hydration su GFUEL.com in una Collector's Box in edizione limitata. Ogni confezione verrà fornita assieme a una esclusiva tazza ispirata alla pellicola.

Non importa da quale dimensione provieni, sai che Spider-Man si distinguerà sempre come un eroe – ha dichiarato Cliff Morgan, fondatore e amministratore delegato di G FUEL – Volevamo creare qualcosa che si distinguesse tanto quanto Spidey,ì e sappiamo che l'eroica combinazione di fragola, guava e cocco di Glitch Mix farà impazzire i nostri fan.

Assieme a questa bevanda la società ha colto l'occasione per lanciare ulteriori bibite ispirate ad altri eroi che compaiono nel film: Rainbow Sherbet Dimension Dance per Spider-Gwen, e Sour Fruit Punch Future Sense per Spider-Man 2099.

Un'altra iniziativa, il cui obiettivo è quello di attirare l'interesse degli spettatori più giovani, è quella lanciata da Zotac Technology Ltd, società con base a Hong Kong, la quale ha stretto una partnership con la major per lanciare una campagna globale denominata “Power the Hero in You”. I fan potranno partecipare a una caccia al tesoro e seguire le piattaforme dei social media di Zotac per vincere dei gadget a tema ispirati al film in una fortunata estrazione.

Cinebrevi

Warner Bros. Discovery ha firmato nelle scorse settimane un accordo di licenza esclusiva a lungo termine con il conglomerato dei media canadesi Bell Media che renderà la piattaforma di streaming Crave la casa esclusiva dei contenuti della major.

L'accordo, che copre anche le tradizionali reti televisive della stessa Bell Media, comprende i diritti in lingua inglese e francese di tutte le serie originali HBO e Max su Crave e tutti i prodotti cinematografici e televisivi riguardanti l'universo DC.