La metamorfosi, la sofferenza del Novecento a fumetti (Sergio Vanello)

Riassumere la trama di quest’opera è semplicissimo, oltre che ridondante, dal momento che è tratta da uno dei racconti più conosciuti di tutti i tempi. Gregor Samsa è un giovane commesso viaggiatore che si risveglia una mattina trasformato in un gigantesco insetto, per ragioni ignote. Alla base della narrazione è stato abbondantemente sviscerato dalla critica letteraria come ci sia – in estrema sintesi – una allegoria dell’alienazione, dell’insoddisfazione per il lavoro che si è costretti a fare per vivere, della meschinità dell’animo umano, della difficoltà e complessità dei rapporti familiari. Tutti questi valori vengono trasposti fedelmente in splendide tavole da Sergio Vanello, che usa una tecnica a colori mista per rendere il senso di angoscia che permea la vicenda e colpisce, in modo diverso, tutti i protagonisti. Lo stesso artista dichiara nell’introduzione di aver cercato di ottenere un risultato che richiamasse il lavoro delle Avanguardie artistiche contemporanee a Kafka, per esprimere il senso di destabilizzazione che c’è sia nella novella sia in tutta l’arte del periodo. E ci riesce perfettamente, con tavole plumbee, dai colori oscuri e volutamente opprimenti, tranne nell’ultima tavola colpita da una luce che rappresenta forse la speranza dell’egoista famiglia di Gregor. Interessante notare come l’artista metta in scena i personaggi come in una rappresentazione teatrale, volutamente statici nelle pose e nelle espressioni, anche in questo caso probabilmente per utilizzare l’analogia con un medium più vicino di quello che potrebbe essere il cinema, più affine al fumetto ma meno adeguato a rappresentare opportunamente i ritmi ricercatamente lenti, quasi esasperanti della storia. Un’opera decisamente rispettosa e all’altezza del capolavoro da cui trae ispirazione.

Abbiamo parlato di:

Kafka – La metamorfosi

Sergio Vanello

NPE, 2021

108 pagine, cartonato, colori – 19,90 €

ISBN: 9788836270507