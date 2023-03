La filosofia di Dylan Dog: Giorello adopera l’Indagatore

La filosofia di Dylan Dog e altri incubi è il titolo di un libro pubblicato da Mimesis Edizioni nella collana Il caffè dei filosofi. Raccoglie una serie di contributi di Giulio Giorello, già editi altrove, e li ripropone nel 2023, a tre anni dal decesso del filosofo, accompagnati dalla prefazione di Pier Luigi Gaspa e dal prologo di Andrea Possenti.

Prima di lasciare lo spazio agli autori e alle loro riflessioni, è bene sottolinearlo: l'opera non costituisce un saggio “su” Dylan Dog, ma offre una serie di chiavi di lettura su alcuni aspetti del personaggio, a partire dalle storie più famose ma non solo. Seconda informazione preliminare importante: Giorello non prende in considerazione solo gli albi sceneggiati da Tiziano Sclavi ma anche quelli di altri fumettisti come Claudio Chiaverotti, Paola Barbato, Giovanni Gualdoni, Michele Medda e Gianfranco Manfredi.

GLI AUTORI

Centro di gravità del libro è Giulio Giorello, filosofo della scienza e della libertà nato a Milano nel 1945 e scomparso nel 2020. Laureato in Filosofia e in Matematica, è stato docente di Filosofia della Scienza all'Università degli Studi di Milano ed è stato presidente della Società Italiana di Logica e Filosofia delle Scienze. Oltre ad aver scritto per il Corriere della Sera, ha pubblicato, tra le altre opere, La filosofia di Topolino con Ilaria Cozzaglio (2013), I giardini del fantastico con Gaspa (2017), Libertà di pensiero (2018) e La filosofia di Tex e altri saggi (2020).



Pier Luigi Gaspa, che firma la prefazione de La filosofia di Dylan Dog e altri incubi, si definisce un biologo prestato al fumetto. Opera in campo editoriale dal 1987, è traduttore, saggista, docente di corsi su cinema e animazione, progettista di media per la teleformazione ed è Responsabile degli incontri culturali di Lucca Comics & Games. Tra le sue pubblicazioni segnaliamo La scienza tra le nuvole. Da Pippo Newton a Mr Fantastic con Giorello (2007) e Dal Signor Bonaventura a Saturno contro la Terra. Agli albori del fumetto in Italia (1908-1945), disponibile dal 2020.



Infine, terzo autore, nello specifico del prologo ai saggi di Giorello, è Andrea Possenti. Diplomato come art director all'Istituto Europeo di Design, ha viaggiato a lungo, lavorando in campagna e conoscendo varie realtà autosostenibili o a indirizzo spirituale. A Cagliari ha lavorato come artista di strada e nel campo della grafica e dell'illustrazione.

I SAGGI

Il libro si apre con l'introduzione di Gaspa, che ricostruisce lo scenario storico in cui il fumetto italiano è nato e si è evoluto, passando da mezzo utile per “veicolare sentimenti o messaggi edificanti per i più giovani” a strumento di propaganda per il regime fascista. Nel secondo dopoguerra il medium dovette combattere contro la “riprovazione di insegnanti e pedagogisti“, senza mai uscirne sconfitto. Procedendo cronologicamente, lo scrittore intercetta quindi l'azione filosofica e divulgativa di Giorello, appassionato di fumetti, che leggeva e amava anche con l'occhio del ricercatore e dell'intellettuale.

Gaspa sottolinea la predilezione dell'amico scomparso per Topolino e Tex Willer, a ognuno dei quali ha dedicato un saggio, e la necessità di usare Dylan Dog durante le sue lezioni universitarie.



Il prologo successivo, di Possenti, si snoda tra l'autobiografismo e il testo espositivo e costituisce un apporto interessante soprattutto per i lettori che abbiano poca familiarità con l'Indagatore dell'Incubo, il suo mondo e i personaggi che lo popolano. La prosa coinvolgente e scorrevole offre informazioni su Dylan, Morgana, Xabaras, Groucho e propone una serie di citazioni degli albi di Scavi.



Successivamente tocca ai contributi di Giorello presentati dal volume di Mimesis, che hanno diversa provenienza. La prima parte di essi, la più consistente, riguarda da vicino Dylan Dog: alcuni sono introduzioni a ristampe dei fumetti del Nostro e a saggi che ne analizzano le gesta, altri sono articoli apparsi sul Corriere della Sera e interventi del filosofo presso eventi culturali, altri ancora recensioni di singoli albi della testata di Sergio Bonelli Editore.

La seconda parte del libro, di una trentina di pagine, ospita testi che toccano l'inquilino di Craven Road solo sotto forma di citazione o di richiamo a un episodio o al suo stesso modus operandi (o cogitandi).



Per l'intellettuale milanese, chi parla di filosofia non deve solo citare Dylan Dog ma adoperarlo. Potremmo dire: usarlo come grimaldello per indagare non tanto l'incubo ma la vita e l'essere umano. Dall'ironia con la quale il protagonista affronta le situazioni in cui, spesso suo malgrado, si trova a destreggiarsi all'etica, passando per la partita con la Morte dalle sorti indecifrabili e il rapporto con le donne… molti elementi possono essere ricondotti al “pensiero riflessivo e consapevole”.



Adoperando Dylan Dog, come ha tenuto a specificare, Giorello affronta i temi dell'identità e del sogno, parla di amore, religione e scienza, cita Galileo Galilei e la Bibbia, William Shakespeare, Eraclito di Efeso e Ridley Scott; spazia dalla filosofia al cinema, dalla letteratura alla matematica e alla geometria, riuscendo a essere perfettamente intelligibile. Ogni ragionamento è steso sulla pagina in modo lineare e chiaro, con una terminologia semplice ma non pressapochista, accurata, talvolta settoriale, ma sempre adeguatamente spiegata. Soprattutto la fruizione della prima parte, che come anticipato è la più rilevante sia perché più lunga sia perché strettamente relativa al detective di Sclavi, non richiede conoscenze pregresse: ogni periodo procede sulle proprie gambe sia dal punto di vista sintattico che semantico.

Leggermente più complessa può risultare la lettura dei saggi inclusi nella seconda parte del brossurato, perché presuppone che si maneggino con una certa disinvoltura nozioni biografiche, storiche, filosofiche e scientifiche sugli autori e le materie presi in esame.

Ciononostante, questa raccolta postuma è agile e fluida, può essere letta tutta d'un fiato o capitolo per capitolo, senza perdere il filo logico, grazie alla costante chiarezza delle argomentazioni.



Abbiamo parlato di:

La filosofia di Dylan Dog e altri incubi

Giulio Giorello, Pier Luigi Gaspa, Andrea Possenti

Mimesis Edizioni, 2023

126 pagine, brossurato – 12,00€

ISBN: 9788857595719