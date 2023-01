La Contea di Colbrino di Adriano Carnevali in edizione deluxe

La casa editrice Dugongo e figli, che già negli scorsi anni aveva pubblicato le autoproduzioni dedicate ai Ronfi di Adriano Carnevali, propone adesso ai lettori la versione deluxe de La Contea di Colbrino, altro classico di Carnevali.

Il volume contiene la serie completa dei racconti a fumetti originariamente ospitati sulle pagine del Corriere dei Ragazzi e ambientati nella cittadina di Colbrino, situata nell’Italia centrale in un punto imprecisato tra l’Umbria e le Marche.

Il suo illuminato signore, il conte Guidoaldo, animato dal desiderio di fare della sua cittadina un centro politico e culturale di primaria importanza, non si tirò indietro nella competizione con personaggi del calibro di Lorenzo il Magnifico, Ludovico il Moro e Cesare Borgia, tentando di attrarre i maggiori artisti dell’epoca a lavorare sotto la sua protezione.

Le cronache storiche non lo riportano, ma fu proprio a Colbrino che Leonardo da Vinci elaborò alcune tra le sue più geniali idee e un colbrinese tanto illustre quanto sconosciuto, il segretario del conte,ser Temistio, anticipò nientemeno che l’Orlando furioso con il suo poema Erilando pazzo.

Resta dunque aperta la domanda di come mai, a dispetto di tutto ciò, di Colbrino non sia rimasta alcuna traccia nella memoria storica del Rinascimento italiano. Gli storici e gli esperti d’arte e letteratura non hanno saputo rispondere a questa domanda e, a sciogliere l’enigma, ci hanno dovuto pensare l’arte grafica e l’umorismo di Adriano Carnevali.

La versione deluxe de La Contea di Colbrino si presenta in una versione cartonata con illustrazione fronte retro di Adriano Carnevali colorata da Anwar Abbas. È acquistabile direttamente, al prezzo di 30,00 €, sul Ronfomarket (come tutte le altre autoproduzioni a fumetti e i gadget dedicati ai Ronfi e alle altre creazioni di Carnevali al seguente link: https://www.etsy.com/shop/Ronfomarket

Per chi invece volesse acquistare la versione brossurata dell’opera, questa è edita da SBAM! Libri ed è disponibile sullo shop della casa editrice, come anche altre opere dello stesso autore. Gli interni delle due edizioni sono identici, cambiano solo frontespizio e colophon.

Adriano Carnevali (Milano, 16 settembre1948) è fumettista, autore di giochi e autore televisivo. Al suo attivo ha migliaia tra pagine a fumetti, vignette umoristiche (pubblicate dalla Settimana Enigmistica e da molte altre testate) e illustrazioni, oltre a quadri e sculture. Tra la sua sterminata produzione spiccano la serie della Contea di Colbrino e i suoi personaggi più famosi, i Ronfi, strampalati roditori nati per il Corriere dei Piccoli, che hanno accompagnato intere generazioni di bambini nelle loro letture.