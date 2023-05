Kleiner Flug presenta “Filippo Brunelleschi”

Nel XV secolo Firenze fa da testimone a un’amicizia, tradita per denaro, che lancia una grande sfida tra i due artisti più famosi del tempo: la posta in gioco è la possibilità di costruire un’opera considerata impossibile da tutti.

Nel 1401 una delle sette Arti Maggiori di Firenze bandisce un concorso per scegliere l’artista che realizzerà la decorazione della Porta Nord del Battistero della città; il tema su cui dovranno confrontarsi è il sacrificio d’Isacco. Tra i partecipanti alla fine la vittoria viene attribuita a pari merito a Lorenzo Ghiberti e Filippo Brunelleschi, ma solo il primo firma il contratto d’assegnazione dell’incarico. Anni dopo, entrambi partecipano nuovamente a un altro concorso, per decretare l’artista che realizzerà la Cupola del Duomo di Firenze. Di nuovo la vittoria è contesa tra Ghiberti e Brunelleschi, che stavolta si guadagna una meritata rivincita.

Il protagonista di questa storia, Filippo Brunelleschi (1377-1446), è considerato il più grande genio artistico del suo tempo; ha lanciato un nuovo modo di pensare l’arte, la scienza e l’esistenza umana: il Rinascimento.

Marco Cei sceneggia per Luca Bulgheroni una storia che profuma di talento e rivalità.

Filippo Brunelleschi, edito da Kleiner Flug, è disponibile nelle librerie da venerdì 12 maggio 2023.

Filippo Brunelleschi

Marco Cei, Luca Bulgheroni

Kleiner Flug, 2023

64 pagine, brossurato, colori – 15,00 €

ISBN: ‎9788894950908