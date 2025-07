Jesusfreak di Casey e Marra: l’iniziazione messianica di Bruce Lee

Categorizzare semplifica la vita, ma può trarre in inganno: sfogliando velocemente Jesusfreak di Joe Casey (testi) e Benjamin Marra (matite) verrebbe da definirlo un fumetto religioso; invece, nonostante il titolo e alcune premesse narrative, il volume realizzato per Image Comics non adatta i Vangeli. La precisazione viene direttamente dagli autori che, nella prefazione, tengono a chiarire la loro posizione: anche se si sono documentati sulla storia di Gesù e sul contesto in cui è vissuto , cercando di curare al meglio la loro opera, quello che offrono al pubblico è uno “show” e niente di più.

Un bello show, viene da aggiungere, perché grazie al segno talvolta legnoso e talaltra guizzante del disegnatore il lettore può leggere l’”anno uno” di un uomo alla ricerca di se stesso, vittima e motore degli eventi, outsider e messia che picchia i prepotenti e cura i malati. C’è tanto di Bruce Lee nel protagonista del fumetto, ma è facile individuare altri richiami alle arti marziali e ai lottatori, da Kenshiro a Shang-Chi, eroe Marvel a lungo disegnato da Paul Gulacy, la cui arte è da sempre fonte d’ispirazione dichiarata di Marra.

La prosa piana, sviluppata nei dialoghi e nelle didascalie dal linguaggio più denotativo che connotativo, lascia spazio all’estetica ricercata delle tavole, accesa dalla colorazione di Brad Simpson, abile a creare spesso contrasti tra tinte chiare e scure e ad accompagnare con il colore le visioni allucinate del giovane nazareno.

In chiusura è interessante notare come Casey non tiri in ballo alcun dio, ma si diverta a giocare con l’identità dell’”eroe” e con le caratterizzazioni bizzarre di chi incontra, che si tratti di esseri umani o sovrannaturali.



