L’invenzione del naso e altre storie: Baglioni e Ripa nell’esempio di Rodari

Molte lezioni si possono trarre da questo libro illustrato per bambini. La prima la suggerisce la curatrice Paola Massari nell’introduzione ed è banale quanto vera: sovente conservare le cose porta a qualcosa di buono. I tre racconti illustrati e i due componimenti (tipici temi assegnati a scuola) sono infatti stati scovati nei cassetti e altro non sono che fax (addirittura restaurati, chi si ricorda la carta chimica?) inviati da Claudio Baglioni al figlio Giovanni e conservati dalla madre (Paola, appunto).

Speriamo sia superfluo spiegare chi sia Baglioni; di certo chi ne ha voluto e saputo apprezzare la carriera sa bene che, a dispetto del lugubre soprannome che accompagnò gli inizi della sua carriera (“Agoni”) negli ultimi dischi ma anche in svariate apparizioni televisive, lo stesso è capace di prendere le distanze dai temi tipici della sua poetica e immergersi in calembour e fantasiosi e allegri giri di immaginazione…

L’abile matita (e pennello per la colorazione) di Spartaco Ripa è stata messa al servizio di questo progetto e il risultato, nell’ambito della narrativa illustrata per bambini, risulta pienamente riuscito.

L’esperienza da illustratore e storyboardista del disegnatore, infatti, serve a coordinare i tempi e le immagini al servizio del soggetto di Baglioni. Molto bella la realizzazione grafica, con un segno lineare non morbido, figlio della migliore tradizione a fumetti italiana (Torti, Alessandrini per non andare troppo indietro nel tempo) ; meglio decisamente i colori all’acquerello dell’ultima storia e delle tavole che impreziosiscono i racconti finali rispetto alle prime storie, colorate al computer.

Sensibile, il gusto di Ripa, al lettore bambino, visto che la sua esperienza professionale è stata continuamente indirizzata alla narrativa per ragazzi: una scelta azzeccata sia come qualità di disegno che capacità di organizzare il racconto.

Spettacolare ed evocativa poi la copertina, primo risultato dell’incrocio di destini fra Ripa e la Massari, fondamentale motore per far partire poi l’operazione.

Spiega la stessa Massari nell’introduzione che queste storie sono creazioni di fantasia che Claudio inviava via fax da un suo “buen retiro” per cercare di riempire il vuoto creato dalla sua assenza; destinatario, come detto, Giovanni, oggi stimato maestro di chitarra di fama internazionale.

Dubito che Baglioni pensasse, in quei mesi di metà 1993, che questo intimo voler riconquistare e divertire il figlio undicenne sarebbe poi diventato un volume come quello che ho fra le mani.

Di sicuro però posso affermare che funziona; che, alla prova empirica, gli strampalati e folli racconti dell’invenzione del naso o della scoperta dell’acqua calda sono decisamente efficaci. Il bambino si perde e si avvolge nei continui giochi di parole e ribaltamenti della narrazione che sono alla base di quasi tutte le storie che incuriosiscono e attirano i bimbi; Gianni Rodari (ma anche Aldo Palazzeschi, per la capacità di giocare con le parole) è meta inarrivabile di questo tipo di racconti e, seppur nella scarsa quantità presentata, pare che Baglioni non difetti neanche in questo campo.

Sarebbe interessante intrecciare alcuni estratti dai testi più particolari dell’autore per capire come la vena che anima questi racconti avesse già trovato sfogo in qualche canzone già pubblicata e come la sensibilità da figlio unico di Claudio Baglioni cercasse di conquistare quella del suo figlio unico Giovanni, con continue soprese, scarti, capovolgimenti ma anche malinconie repentine .

Suggeriamo di dare una chance a questo libro, lasciando per una volta tanto piccoli principi e principesse e famosi topi antropomorfi sullo scaffale (venderanno di sicuro lo stesso), premiando un piccolo progetto che ha il pregio di essere italiano e di essere stato realizzato con il cuore.

Abbiamo parlato di:

L’invenzione del naso e altre storie

Claudio Baglioni, Spartaco Ripa

Kowalski, 2011

123 pagine, cartonato, colori – 15,00€

ISBN: 8874968019

