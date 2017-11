Incontri a fumetti in Feltrinelli, da Zerocalcare a Leo Ortolani

Comunicato stampa

LIBRERIE FELTRINELLI: FUMETTO, NOVEMBRE DI GRANDI APPUNTAMENTI

ZEROCALCARE IN “NOTTURNA” PER IL NUOVO LIBRO, “MACERIE PRIME”

LEO ORTOLANI CON TOUR E COPERTINA IN ESCLUSIVA PER laFELTRINELLI

E ancora: le graphic novel di Teresa Radice e Stefano Turconi e di Flavia Biondi

Lunedì 13 novembre, dalle 21, a Roma e Milano le Feltrinelli anticiperanno l’uscita di Macerie prime (Bao Publishing), il nuovo romanzo grafico di Zerocalcare con un appuntamento serale. L’autore sarà presente a Milano, alla Feltrinelli di Piazza Piemonte, per firmere con le copie del nuovo libro, mentre a Roma, alla Feltrinelli di via Appia, saranno i fumettisti Alberto Madrigal e Nova a personalizzare in esclusiva alcune tavole in tiratura limitata tratte da Macerie prime.

In seguito Zerocalcare incontrerà pubblico e fan nelle Feltrinelli di Napoli, (15 novembre, Piazza dei Martiri, ore 15), Bologna (18 novembre, Piazza Ravegnana, ore 15), Bari (21 novembre, via Melo, ore 15), Genova (24 novembre, via Ceccardi, ore 15) e Catania (12 dicembre, via Etnea, ore 15).

Inoltre, per i lettori della Feltrinelli saranno disponibili 5 mila esemplari numerati di Macerie prime, impreziosite da una copertina alternativa (variant), da collezione.

Tour in esclusiva in Feltrinelli anche per Leo Ortolani, creatore di Rat-Man e tra le figure più rappresentative del fumetto italiano. Il nuovo volume C’è Spazio per Tutti (Panini Comics) mette in scena la storia della conquista dello spazio “rivisitata” dalla presenza di Rat-Man. Una cover variant, realizzata appositamente per le Feltrinelli, sarà disponibile dal 9 novembre nelle librerie in tutta Italia. Gli incontri con Ortolani partono da Roma, alla Feltrinelli di via Appia, (9 novembre, ore 18), per proseguire a Milano (10 novembre, Piazza Duomo, ore 18) e toccare anche Bologna (Piazza Ravegnana, 14 novembre, ore 18), Torino (29 novembre, Stazione Porta Nuova), per concludersi a Genova (30 novembre, ore 18).

In tour con Feltrinelli anche Teresa Radice e Stefano Turconi con Non stancarti di andare (Bao Publishing), romanzo grafico dotato di un forte lirismo che racconta la difficile storia d’amore di una ragazza italiana e un ragazzo siriano. . Radice e Turconi presentano il volume nelle Feltrinelli di Bologna il 13 novembre (Piazza Ravegnana, ore 18) e Milano in Piazza Duomo il 21 novembre (alle 18:30).

Considerata una dei giovani talenti emergenti, Flavia Biondi rappresenta, con tratto raffinato e introspettivo, l’anatomia di un amore vissuto da trentenni alla ricerca di una loro strada. È La giusta mezura (Bao Publishing) che sarà presentata alla Feltrinelli di Piazza Duomo a Milano il 15 novembre alle ore 18:30.

Zerocalcare

Macerie prime (Bao Publishing), versione regular e versione variant

13/11 dalle 21.00 a Milano piazza Piemonte. Apertura straordinaria notturna con Zerocalcare

13/11 dalle 21.00 a Roma via Appia. Apertura straordinaria con Alberto Madrigal e Nova

15/11 dalle 15.00 a Napoli piazza dei Martiri

18/11 dalle 15.00 a Bologna Ravegnana

21/11 dalle 15.00 a Bari via Melo

24/11 dalle 15.00 a Genova via Ceccardi

12/12 dalle 15.00 a Catania via Etnea

Leo Ortolani

C’è spazio per tutti (Panini Comics), disponibile in edizione regular e variant

09/11 alle 18.00 a Roma via Appia

10/11 alle 18.00 a Milano piazza Duomo

14/11 alle 18.00 a Bologna Ravegnana

29/11 alle 18.00 a Torino Stazione Porta Nuova

30/11 alle 18.00 a Genova via Ceccardi

Teresa Radice e Stefano Turconi

Non stancarti di andare (Bao Publishing)

13/11 alle 18.00 a Bologna Ravegnana

21/11 alle 18.30 a Milano piazza Duomo

Flavia Biondi

La giusta mezura (Bao Publishing)

15/11 alle 18.30 a Milano piazza Duomo